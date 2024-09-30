Cinco pessoas morrem após avião bater em uma árvore e cair nos EUA

Um avião com cinco pessoas a bordo caiu e pegou fogo após atingir uma árvore durante tentativa de pouso em aeroporto na Carolina do Norte (EUA).

A colisão ocorreu durante uma segunda tentativa de pouso no aeroporto. A aeronave monomotor Cirrus SR22, tentava alcançar a pista, que fica próxima ao Wright Brothers National Memorial, pela segunda vez, quando colidiu com uma árvore. A aeronave caiu, se incendiou e os cinco ocupantes, entre eles quatro adultos e uma criança, morreram. As informações são do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB, na sigla em inglês).

O avião monomotor Cirrus SR22 tentava alcançar a pista quando atingiu uma árvore nas proximidades Crédito: Reprodução/WTKR TV

O acidente ocorreu durante voo com múltiplos trechos. O avião havia decolado neste sábado (28) do Aeroporto Regional do Condado de Dare, a menos de 10 milhas (16,09 quilômetros) do local do acidente, antes de tentar pousar no Aeroporto First Flight, por volta das 18h. O aeroporto não conta com uma torre de controle, então não há monitoramento dos pousos e decolagens.

Corpos das vítimas ainda não foram identificados. A identificação oficial das vítimas deve levar tempo, enquanto o NTSB continuará investigando o acidente, com previsão de conclusão do relatório final entre 9 e 12 meses.

Testemunhas descreveram um incêndio com cheiro de produtos químicos no local. Um morador local relatou à emissora de TV WTKR ter visto a fumaça e sentido um cheiro de substâncias químicas em combustão, diferente de um incêndio comum, com queima de madeira. O fogo foi controlado pelo Departamento de Bombeiros de Kill Devil Hills com apoio de outras unidades da região.