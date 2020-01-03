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São Paulo

Cinco pessoas da mesma família são presas sob suspeita matar criança

Victor da Cruz, 3, deu entrada em hospital com ferimentos e morreu um dia depois; entre os presos estão mãe, tios e avós

Publicado em 03 de Janeiro de 2020 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2020 às 12:20
O menino de três anos chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal do Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos Crédito: Reprodução Google Street View
Cinco pessoas de uma mesma família foram presas sob a suspeita de envolvimento na morte de um menino de três anos em São Paulo.
Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a mãe, o tio, a tia, o avô e a avó de Victor Adriano Pereira da Cruz foram indiciados pelos crimes de maus-tratos, lesão corporal e tortura.
De acordo com as investigações da Polícia Civil, o menino foi levado no dia 29 de dezembro de 2019 até o Hospital Municipal de Parelheiros (zona sul) com ferimentos aparentes no corpo e morreu um dia depois.
Os médicos que atenderam o garoto acionaram a polícia porque suspeitaram que o quadro de saúde do paciente se agravou em razão de possíveis agressões que ele tenha sofrido antes de ser internado.
Três parentes da vítima, segundo a Secretaria de Segurança, foram presos em flagrante. Outros dois foram detidos após a Justiça conceder pedido de prisão preventiva.

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Por meio de nota, a Secretaria de Segurança informou que a polícia aguarda neste momento o "resultado do laudo necroscópico para concluir o caso".
O comunicado esclarece ainda que a Polícia Civil não possui "registros anteriores relacionados a maus-tratos contra a vítima". O caso será investigado no 25º DP (Parelheiros).

Leia à íntegra a nota da SSP sobre o caso:

"A Polícia Civil informa que cinco pessoas, familiares da vítima, estão presas. Três deles foram presos em flagrante, e os outros dois em decorrência de um pedido de prisão preventiva. Ambos foram indiciados por maus-tratos, lesão corporal e tortura. Não há registros anteriores relacionados a maus-tratos contra a vítima. A autoridade policial aguarda o resultado do laudo necroscópico para concluir o caso."

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