Cinco pessoas da mesma família morrem soterradas dentro de carro em MG

Família morreu em soterramento em Brumadinho Crédito: Reprodução

Cinco pessoas da mesma família morreram no último sábado (8) após o carro em que estavam ter sido soterrado no condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O deslizamento da encosta, que também destruiu um imóvel, ocorreu em meio às fortes chuvas que atingem Minas Gerais neste início de ano.

Os corpos foram encontrados nesta segunda-feira (10) durante busca das polícias Militar e Civil e do Corpo de Bombeiros. A família das vítimas havia notificado as autoridades do desaparecimento dos parentes e pedido ajuda nas redes sociais para encontrá-los.

As vítimas são Henrique Alexandrino (41), Deisy Alexandrino (40), Vitor Alexandrino (6), Ana Alexandrino (3) e Geovane Vieira (42).

Primo de Henrique, o secretário de Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, lamentou as mortes e agradeceu o apoio dos amigos. "Que Deus, na sua infinita bondade, conforte nossa família e os receba", escreveu nas redes sociais.

Mais cedo, Alexandrino havia dito que os familiares estavam indo de Paula Cândido (MG) para o aeroporto de Confins. "Última vez que o carro foi visto foi no pedágio de Itabirito-MG, sábado, 08/01/22, à tarde. Já estamos há dois dias sem qualquer contato ou notícias."

Segundo o portal G1, Deisy ligou para familiares avisando que eles seguiriam uma rota alternativa devido à interdição da BR-040, mas não informou o trajeto.

As chuvas que atingem Minas Gerais afetaram a circulação de veículos em mais de cem pontos nas rodovias que cruzam o estado, segundo as polícias rodoviárias estadual e federal. São ao menos 76 interdições parciais e outras 26 totais em todo o estado.

As chuvas colocaram 145 municípios em situação de emergência. Rios inundaram, moradores deixaram suas casas devido a alagamentos ou ao risco de rompimento de barragens, e a circulação de veículos em rodovias foi afetada em mais de cem pontos. Vale, CSN e Usiminas paralisaram suas operações.

Neste mês, a maior concentração de chuva foi registrada na região metropolitana de Belo Horizonte e nas regiões central e oeste de Minas. Em dezembro, as fortes chuvas causaram estragos no vale do Jequitinhonha e na região norte do estado, bem como no sul da Bahia.