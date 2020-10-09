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Prevenção

Cidades do litoral de SP intensificam ações contra aglomeração no feriado

Medidas semelhantes foram tomadas também no feriado de 7 de setembro, mas as aglomerações na data foram seguidas de um aumento de casos e mortes por Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2020 às 18:38

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 18:38

Banhistas na praia da Baleia, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo
Banhistas na praia da Baleia, em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo Crédito: Folhapress
De reforço do policiamento e da fiscalização a ações de conscientização, cidades do litoral paulista planejam ações para evitar aglomeração de turistas durante o feriadão prolongado de 12 de outubro e minimizar o risco de transmissão da Covid-19.
Medidas semelhantes foram tomadas também no feriado de 7 de setembro, mas as aglomerações na data foram seguidas de um aumento de casos e mortes por Covid-19 em cidades como Santos e Guarujá.
A SSP (Secretaria da Segurança Pública, do governo João Doria (PSDB), não detalhou se haverá reforço no policiamento de municípios do litoral, apesar de alguns deles terem afirmado à reportagem que fizeram a solicitação. Caraguatatuba (litoral norte), e Peruíbe e São Vicente, no litoral sul, são algumas das que informaram que haverá aumento na presença de policiais militares.
Cidades da Baixada Santista e do litoral norte foram incluídas, nesta sexta-feira (9), na fase verde do Plano São Paulo, a mais flexível da quarentena.
Com isso, a maior parte das ações dos municípios se refere ao trabalho de conscientização da população, especialmente para evitar aglomerações.

EM CARAGUATATUBA

Pediu reforço das polícias Militar e Civil, além da Vigilância Sanitária para atuarem na cidade, que deve receber cerca de 150 mil turistas Serão realizadas ações de combate ao novo coronavírus e a rolezinhos/fluxo A Defesa Civil vai fazer orientação aos banhistas nas praias em relação às aglomerações Itanhaém
Foi montada uma escala extra para realizar ações focadas nos pancadões com o intuito de evitar aglomerações, perturbação do sossego, uso e tráfico de entorpecentes Equipes da vigilância epidemiológica e fiscais do comércio farão fiscalização em estabelecimentos como lojas de roupas, móveis, hotéis, pousadas, igrejas e todo comércio de alimentos Mongaguá
Ação de conscientização na entrada da cidade por profissionais de segurança, trânsito, saúde e fiscalização do comércio A praia continua liberada apenas para prática de esportes individuais, com ações de conscientização da GCM Haverá fiscalização contra aglomerações nos principais pontos da cidade, como a Plataforma de Pesca, Dudu Samba e diversas praças Peruíbe
Uma ação multidisciplinar foi planejada para evitar que o município receba vans clandestinas e outros transportes coletivos irregulares A Guarda Municipal terá uma escala extra para dobrar o efetivo e atender a demanda contra a perturbação de sossego. Também haverá apoio à fiscalização contra aglomeração e foi solicitado para a Polícia Militar reforço policial Praia Grande

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Está programada a presença dos batalhões de Choque e do Baep, ambos da Polícia Militar, na cidade Realiza ações de orientação e fiscalização com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre as medidas de prevenção à proliferação do coronavírus Santos
Uma força-tarefa com cerca de 135 policiais militares e guardas municipais em viaturas e quadriciclos atuará em toda a extensão da praia e Lagoa da Saudade É obrigatório o uso de máscara na faixa de areia, calçadão e demais áreas da cidade. O banho de mar é permitido, mas a permanência na areia, não. A prática de atividades físicas e esportivas na faixa de areia e no calçadão é liberada São Sebastião
Realizará operações para inibir o turismo clandestino de um dia (só é permitido mediante a autorização prévia da Secretaria de Turismo) Serão realizados bloqueios sanitários nas divisas do município GCM realiza orientação dos banhistas quanto ao uso de máscaras e da importância de manter o isolamento social e fiscalização do comércio ambulante, hotéis e estacionamentos para o cumprimento dos protocolos sanitários São Vicente
23 policiais militares fortalecem o patrulhamento na orla das praias do município, e um caminhão da POE (Plataforma de Operações Especiais) da Polícia Militar permanece na cidade A Operação Delegada, composta por policiais militares, fiscaliza diversas áreas, inclusive o comércio Uma força-tarefa da CGM e PM continua orientando a população quanto às medidas de segurança adotadas devido à pandemia de Covid-19

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