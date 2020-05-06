Cidade de São Paulo terá o Dia D de higienização contra o coronavírus Crédito: Radoslav Zilinsky/Getty Images

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (6) que o próximo sábado (9) será o Dia D de higienização da cidade contra o novo coronavírus. A meta é fazer a limpeza de 673 endereços, simultaneamente, nas regiões que abrangem as 32 subprefeituras da capital, com a participação das secretarias municipais de Subprefeituras e Saúde. Ruas e calçadas serão lavadas com água, sabão e cloro.

"Diariamente, nós já lavamos o entorno de hospitais, unidades de saúde, pontos de ônibus, saídas de metrô e terminais de ônibus, entre outros locais de grande concentração de pessoas na cidade", explicou o prefeito Bruno Covas (PSDB), durante coletiva on-line realizada nesta quarta.

Covas ainda anunciou que pediu um maior rigor na fiscalização do comércio essencial e de ambulantes neste período de quarentena, para exigir o cumprimento das determinações de distanciamento social e uso de equipamentos de proteção individual, como máscara e luvas.