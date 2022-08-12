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Folha de São Paulo

Ciclone extratropical provoca estragos no litoral de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As rajadas de vento provocadas por um ciclone extratropical provocaram destruição em cidades do litoral norte e na Baixada Santista entre quart...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2022 às 06:48

Publicado em 12 de Agosto de 2022 às 06:48

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As rajadas de vento provocadas por um ciclone extratropical provocaram destruição em cidades do litoral norte e na Baixada Santista entre quarta (10) e quinta-feira (11).
Em São Sebastião, por exemplo, a estrutura do Festival da Cultura Japonesa, que seria realizado no fim de semana, não resistiu e desabou. O festival será transferido para uma nova data.
Segundo a Praticagem de São Sebastião, o vento chegou a 113km/h na noite de quarta-feira. Um vídeo nas redes sociais mostra o avanço do mar.
Em Ilhabela a prefeitura trabalha na desobstrução de ruas, limpeza e reparos em locais como escolas e unidades de saúde que sofreram danos.
Além disso, pontos da cidade ficaram sem energia elétrica, nove árvores caíram e dois cômodos de uma casa foram destelhados.
Em Caraguatatuba o vendaval chegou a 90 km/h e provocou quedas de árvores em casas, ruas, comércio e rede de energia elétrica, queda de placas de sinalização, da cobertura de um posto de gasolina e danos à lona na praça de Eventos da cidade.
Em Santos, a ventania de mais de 100 km/h provocou queda de árvores, placas de sinalização e fachadas comerciais. Também houve estragos na rede de energia elétrica e destelhamentos.
Houve queda de árvores também em outras cidades da Baixada Santista, como Guarujá, Praia Grande e Cubatão. Em São Vicente, um barraco da favela México 70 caiu na maré os moradores foram abrigadas por familiares.
Não há registro de vítimas ou de pessoas desabrigadas nas cidades atingidas.

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