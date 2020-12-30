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Temporal

Chuvas em SP provocam desabamento e causam morte de pelo menos 4 pessoas

Até o início da madrugada, o Corpo de Bombeiros também registrou queda de 14 árvores na Grande São Paulo

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 09:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 09:59
Nuvens carregadas na região da avenida Paulista, com vista do bairro da Casa Verde Alta, zona norte de São Paulo, nesta terça-feira (29)
Nuvens carregadas na região da avenida Paulista, com vista do bairro da Casa Verde Alta, zona norte de São Paulo, nesta terça-feira (29) Crédito: Renato Luiz Ferreira/Folhapress
Pelo menos quatro pessoas da mesma família morreram soterradas em um desabamento causado pelo temporal que atingiu a Grande São Paulo na noite desta terça-feira (29). O Corpo de Bombeiros registrou uma ocorrência por volta das 21h36, quando uma casa desabou na Rua Pégasus, em Embu das Artes, atingindo outras três residências e soterrando seis pessoas.
Todas as vítimas do deslizamento pertencem ao mesmo núcleo familiar e moravam na residência que desabou.
Quatro pessoas já foram resgatadas dos escombros, todas sem vidas, e outras duas ainda estão desaparecidas.
O Corpo de Bombeiros afirma que mobilizou 48 agentes no caso.
As outras casas foram atingidas apenas pela queda e não registraram ocorrência nem tiveram vítimas com o deslizamento.
Até o início da madrugada, o Corpo de Bombeiros também registrou queda de 14 árvores na Grande São Paulo.

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