Chuva faz André Moreira cancelar caminhada em Camburi

O candidato ao governo do Estado pelo PSOL, André Moreira, cancelou uma caminhada que faria neste domingo (30) na orla de Camburi, em Vitória. A concentração estava marcada para acontecer no Píer de Iemanjá. Mas, segundo o candidato, em função do clima chuvoso, houve uma desmobilização de membros da sua equipe e, por esse motivo, a agenda foi cancelada.
Não havia outro compromisso marcado para o último domingo antes das eleições.
André Moreira informou que, nesta última semana antes da votação, sua campanha será intensificada e uma nova caminhada será marcada. "Nesta reta final, vamos realizar na sexta-feira uma caminhada para andarmos e dialogarmos com os trabalhadores, trabalhadoras e todo o público em geral. Vamos sair da Avenida Costa Pereira e percorrer toda aquela região" disse.
Avaliando a campanha até aqui, o candidato afirmou que o propósito de discutir ideias, visando o desenvolvimento do Estado, tem sido alcançado.
"Estamos com uma campanha bonita. Ainda que tenhamos pouco tempo de televisão e visibilidade em alguns jornais, seguimos com nosso propósito, que é fazer política ouvindo as pessoas e fazendo o debate eleitoral com as nossas propostas de desenvolvimento para o Espirito Santo", disse.