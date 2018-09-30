Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Chuva faz André Moreira cancelar caminhada em Camburi
Reta final

Chuva faz André Moreira cancelar caminhada em Camburi

Candidato do PSOL ao governo do ES quer marcar outra caminhada para sexta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 19:15

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 19:15

O candidato ao governo do Estado pelo PSOL, André Moreira, cancelou uma caminhada que faria neste domingo (30) na orla de Camburi, em Vitória. A concentração estava marcada para acontecer no Píer de Iemanjá. Mas, segundo o candidato, em função do clima chuvoso, houve uma desmobilização de membros da sua equipe e, por esse motivo, a agenda foi cancelada.
André Moreira durante ato com mulheres na Enseada do Suá, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Não havia outro compromisso marcado para o último domingo antes das eleições.
André Moreira informou que, nesta última semana antes da votação, sua campanha será intensificada e uma nova caminhada será marcada. "Nesta reta final, vamos realizar na sexta-feira uma caminhada para andarmos e dialogarmos com os trabalhadores, trabalhadoras e todo o público em geral. Vamos sair da Avenida Costa Pereira e percorrer toda aquela região" disse.
Avaliando a campanha até aqui, o candidato afirmou que o propósito de discutir ideias, visando o desenvolvimento do Estado, tem sido alcançado.
"Estamos com uma campanha bonita. Ainda que tenhamos pouco tempo de televisão e visibilidade em alguns jornais, seguimos com nosso propósito, que é fazer política ouvindo as pessoas e fazendo o debate eleitoral com as nossas propostas de desenvolvimento para o Espirito Santo", disse.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados