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Reunião Ministerial

'China deveria financiar Plano Marshall para ajudar', diz Paulo Gudes

O ministro da economia, que aparece no vídeo da reunião do dia 22 de abril, teve parte da fala cortada por fazer referência ao país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2020 às 18:58

Publicado em 22 de Maio de 2020 às 18:58

Ministro da Economia, Paulo Guedes
Ministro da Economia, Paulo Guedes Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Parte da fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que aparece no vídeo da reunião do dia 22 de abril foi cortada por fazer referência à China. Ainda assim, Guedes afirma, em um dos trechos, que o país asiático "deveria financiar um Plano Marshall para ajudar todo mundo que foi atingido" pelo novo coronavírus. Epicentro original da covid-19, a China também é o principal parceiro comercial do País.
"Plano Marshall, por exemplo, os Estados Unidos podem fazer um Plano Marshall para nos ajudar. A China, (parte cortada por decisão do STF), deveria financiar um Plano Marshall para ajudar todo mundo que foi atingido. Então a primeira inadequação, a gente tem que tomar muito cuidado, é o seguinte, é o plano Pró-Brasil", disse Guedes.
O ministro falou sobre o tema ao criticar integrantes do governo que apelidaram, nos bastidores, a ideia de um programa de investimentos públicos de Plano Marshall.

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