Chega ao STJ recurso de Lula da condenação do tríplex

O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo

Chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à condenação do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região no caso tríplex. Essa condenação deixou Lula inelegível. Agora, a defesa tenta a absolvição na corte superior. Se o pedido for aceito, o petista poderá se candidatar.

O recurso ainda não foi sorteado para um relator, mas deve ser indicado o ministro Felix Fischer, que já conduz a Lava-Jato no STJ. Com perfil rígido, ele costuma negar recursos dos réus.

O recurso é composto de 378 eventos no segundo grau e 1.200 eventos no primeiro grau. Foram enviados ao STJ 3800 arquivos, com tamanho 2 gigas.