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Pedido

Chega ao STJ recurso de Lula da condenação do tríplex

Se for aceito pela corte superior, o petista poderá se candidatar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2018 às 14:30

Publicado em 08 de Setembro de 2018 às 14:30

O ex-presidente Lula discursa na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
Chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à condenação do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região no caso tríplex. Essa condenação deixou Lula inelegível. Agora, a defesa tenta a absolvição na corte superior. Se o pedido for aceito, o petista poderá se candidatar.
O recurso ainda não foi sorteado para um relator, mas deve ser indicado o ministro Felix Fischer, que já conduz a Lava-Jato no STJ. Com perfil rígido, ele costuma negar recursos dos réus.
> Magno Malta posta foto falsa para ligar agressor de Bolsonaro a Lula
O recurso é composto de 378 eventos no segundo grau e 1.200 eventos no primeiro grau. Foram enviados ao STJ 3800 arquivos, com tamanho 2 gigas.
 

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