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Manaus

Chega a 55 o número de mortos em presídios de Manaus

As execuções ocorrem em meio a uma disputa entre os líderes de facções

Publicado em 

28 mai 2019 às 12:16

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 12:16

Presos são achados mortos dentro de cadeias do Amazonas Crédito: Reprodução/Globo News
Uma briga interna na organização criminosa Família do Norte (FDN), que teve início no domingo (26), e continuou na segunda-feira (27) deixou um total de 55 mortos em presídios de Manaus. As execuções ocorrem em meio a uma disputa entre os líderes da facção José Roberto Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, e João Pinto Carioca, o João Branco, pelo comando do grupo, conforme fontes do governo amazonense.
Após os massacres, o governo Jair Bolsonaro decidiu enviar um reforço de segurança aos presídios do Amazonas, a pedido do governo estadual. A Força-tarefa de Intervenção Penitenciária servirá para reforçar a atuação dos agentes carcerários. O Estado já tem a presença da Força Nacional de Segurança Pública, que atua no policiamento ostensivo e no entorno das penitenciárias.

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