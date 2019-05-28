Chega a 55 o número de mortos em presídios de Manaus

Uma briga interna na organização criminosa Família do Norte (FDN), que teve início no domingo (26), e continuou na segunda-feira (27) deixou um total de 55 mortos em presídios de Manaus. As execuções ocorrem em meio a uma disputa entre os líderes da facção José Roberto Barbosa, o Zé Roberto da Compensa, e João Pinto Carioca, o João Branco, pelo comando do grupo, conforme fontes do governo amazonense.