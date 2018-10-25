Chefe de Tecnologia do TSE avalia com 'preocupação' o voto de papel

Giuseppe Janino é secretário de Tecnologia e Informação do TSE Crédito: Roberto Jayme/Ascom/TSE

Há mais de duas décadas  precisamente nas eleições de 1996 , as urnas eletrônicas passavam a ser utilizadas no Brasil para a contagem de votos. Quem acompanhou todo este processo, desde sua criação até a composição do sistema que vemos hoje nas seções eleitorais, foi Giuseppe Janino.

O atual secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) carrega consigo parte do mérito pela evolução do maior sistema de votação informatizada do mundo (conforme suas próprias palavras), mas também as críticas que surgiram no eleitorado e em parte da classe política acerca da possibilidade de haver fraudes no sistema.

Em entrevista à rádio CBN Vitória, Janino reafirma a idoneidade e a segurança do sistema, bem como a garantia de transparência do processo, através da realização de testes públicos e da criação de mecanismos de verificação. Destaca também que urnas iguais ou semelhantes são usadas em outros 25 países, incluindo os Estados Unidos.

Por outro lado, deixa clara a "preocupação" da Justiça Eleitoral com a possibilidade de volta do voto impresso, que hoje é proibido pelo Superior Tribunal Federal (STF). Para o secretário, isso seria trazer de volta algo já havia sido superado no passado. "Teríamos a mão do homem contando para ver se o computador, com todos os seus requisitos de integridade, contou certo". Veja a entrevista completa:

TESTES

"Todos os sistemas utilizados não só na urna eletrônica, mas em todo o sistema eleitoral  são em torno de 120 sistemas e mais de 15 milhões de linhas de programação  são desenvolvidos pela equipe técnica do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nada é desenvolvido fora. Esses programas ficam abertos 180 dias antes da eleição para entidades, como Polícia Federal, Ministério Público, Congresso Nacional, partidos políticos, universidades, Sociedade Brasileira da Computação, entre outras, que podem avaliar linha por linha de cada programa."

LACRAÇÃO DO SISTEMA

"No final desse período se faz o que chamamos de lacração. É uma espécie de blindagem que é feita nesses programas por meio de cálculos matemáticos e certificados digitais, em que assinam conjuntamente o presidente do TSE, o procurador-geral da República, o diretor da Polícia Federal, o presidente da OAB e é liberado também para os partidos políticos. Essa assinatura serve como uma blindagem para esses programas e ela garante dois atributos: a verificação da autoria, ou seja, se são exatamente os programas que foram desenvolvidos pelo TSE, e a integridade, pois se você alterar um ponto ou uma vírgula nesses programas as assinaturas não conferem mais."

CÓPIA NO COFRE

"Uma cópia desse programa é guardada em nossa sala-cofre e fica à disposição a qualquer tempo e o tempo que for necessário para auditoria e verificação. Já as outras cópias são enviadas aos Tribunais Regionais Eleitorais para serem inseridas nas urnas eletrônicas."

NOVA CHECAGEM

"Após a inserção, todas as entidades podem verificar se naquele momento os softwares são íntegros e autênticos. Uma vez que os programas são inseridos nas urnas, elas são lacradas com lacres físicos. Essa é a primeira barreira física. Para se ter acesso à urna é preciso romper os lacres e eles são desenvolvidos pela Casa da Moeda e mudam de cor a qualquer manipulação."

ASSINATURAS DIGITAIS

"Quando a urna é ligada, o primeiro passo que ela dá é verificar as assinaturas das urnas. Ela não permite que funcione um software que não seja de autoria do TSE ou que tenha sido alterado."

BARREIRAS

"Dentro da urna eletrônica existem mais de 30 barreiras digitais que precisam ser vencidas para que se consiga fazer qualquer alteração referente a mudança de votos ou quebra de sigilo. Todas as barreiras são testadas exaustivamente em testes públicos de segurança. O Brasil é o único país no mundo que faz isso: abrir os sistemas eleitorais meses antes da eleição para que hackers tentem passar pelas barreiras de segurança e implementar fraudes. A partir disso nós identificamos ali algumas barreiras que ainda precisam de reforço. Nós anotamos isso, fazemos as devidas correções e inclusive chamamos novamente os hackers para testar. E isso foi feito meses antes dessa eleição."

HISTÓRICO ILIBADO

"Nós temos 22 anos de utilização da urna eletrônica, 22 anos de aprimoramento dos requisitos de segurança e auditabilidade. Nesses 22 anos não há sequer um caso de fraude evidenciado. Várias suspeições e todas elas analisadas, periciadas, inclusive, pelo Ministério Público e pela Polícia Federal."

AUDITORIAS

"Depois do primeiro turno, baseado em fatos que foram divulgados nas mídias sociais, nós fizemos auditorias nos estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Nessas auditorias se faz uma série de verificações extremamente completas, como a conferência dos lacres das urnas, das assinaturas dos programas e a emissão do boletim de urna, verificando se ele confere com o resultado totalizado no âmbito dos tribunais regionais. Imprimimos também uma tabela chamada registro digital do voto, que contém todos os votos digitados na urna exatamente da forma como o eleitor digitou no teclado. Todos eles são impressos. Se faz também a gravação do log da urna. O log é uma espécie de caixa preta e registra tudo o que acontece com a urna desde o momento que é carregada até o momento de ser desligada após a eleição. No final, ainda, por meio desse registro digital, se instala novamente o software na urna e se digita novamente todos os votos, verificando o comportamento da urna."

CONSTATAÇÕES

"Aquelas informações de que não aparecia a foto do candidato ou a urna dava o confirma antes, tudo isso foi observado digitando-se voto a voto. Constatou-se, até mesmo pelas entidades presentes, que a urna se comportou de forma exatamente da forma esperada."

INFORMAÇÕES FALSAS

"Vivemos uma avalanche de informações falsas prestando um grande desserviço à população, à medida que levam a uma pseudo insegurança dos eleitores diante de seus próprios equívocos, por exemplo. Foram identificados casos em que o eleitor digitou o número do candidato a presidente no cargo de governador e aí a urna apresentava o voto inválido e eles dizem que há fraude. Isso não contribui para a tranquilidade do processo."

VOTO IMPRESSO

"Nós estamos abertos a todas as contribuições que venham agregar para um processo cada vez mais seguro e mais transparente. O paradigma digital traz muito mais elementos para a garantia da integridade, da proteção do que o paradigma convencional não tem. Nosso esforço sempre foi no sentido de, dentro de um processo informatizado e com a contribuição do meio acadêmico, de observadores e de países que tenham expertise, incluir funcionalidades na mesma velocidade em que a tecnologia evolui. A questão do voto impresso foi uma decisão do Congresso no sentido de colocar um método de auditar, voltando para o papel. Isso virou lei, o TSE se subordinou à lei e fez todas as iniciativas no sentido de implementação já nesta eleição. No então, o STF considerou a questão institucional, vendo ali requisitos de fragilidade com relação ao sigilo do voto. A decisão da Suprema Corte fez com que interrompêssemos o processo de implementação da impressão do voto."

PREOCUPAÇÃO

"No entanto, nós temos preocupação com esse tipo de auditoria porque trazemos de volta aquilo que conseguir abandonar no passado: são justamente as mesas apuradoras. A medida que você coloca o voto no papel, a mão do homem volta a contar esse papel. E aí temos a mão do homem contando para ver se o computador, com todos os seus requisitos de integridade, contou certo. É uma preocupação de trazer uma fragilidade que já conhecemos do passado."

OUTROS PAÍSES

"O Brasil usa a urna eletrônica assim como outros 25 países usam. Inclusive, pelo menos 11 dos 50 estados americanos usam urnas muito semelhantes às do Brasil, que inclusive não imprimem o voto."

RESULTADO PÚBLICO

"No momento em que se encerra a votação, ainda na sessão eleitoral, o primeiro passo que a urna dá é imprimir o resultado. Quando ela faz isso ela expõe o resultado. Ele é impresso, distribuídos aos fiscais de partido, uma cópia é fixada na parede do local de votação. Essa impressão tem um QR Code e por meio de um aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral, registra os resultados que saíram no âmbito da sessão. A partir daí o resultado já se tornou público e tudo o que surgir depois é francamente verificável. A informação é gravada em uma mídia digital, é gravada pela urna eletrônica e depois criptografada com algoritmos de alta complexidade. Essa mídia sai da urna eletrônica e vai até um ponto de transmissão porque a urna não está ligada à internet. Essa história de dizer que um hacker que invade o Pentágono, invade o FBI, invade também as urnas é uma falácia. A urna foi projetada para ser um dispositivo isolado. O ponto de transmissão, que geralmente é uma rede provativa da Justiça Eleitoral, também tem o canal criptografado e os dados são transmitidos até os data centers dos Tribunais Regionais. Lá, passam por um check-list de verificação."

TRANSPARÊNCIA