Chef francês dá aula em evento de central sindical

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O chef francês Laurent Suaudeau foi ensinar receitas de baixo custo de produção nesta segunda (15) na ação social promovida pela central sindical UGT (União Geral dos Trabalhadores) na comunidade do Rio Pequeno, zona oeste da capital paulista.
No encontro, cerca de 60 mulheres aprenderam a preparar nhoque à romana com o chef.
Elas também levaram para casa ingredientes como alho poró, manjericão e queijo gorgonzola.
Segundo a UGT, as melhores cozinheiras vão ganhar cursos com Suaudeau.