Chapa 'pesada' para federal fez Foresti optar pelo PHS

Carlos Alberto Foresti discursa durante convenção do PR em Vila Velha Crédito: Bernardo Coutinho

substituído na disputa pelo governo do Estado pelo deputado federal Carlos Manato (PSL), a optar pelo PHS em lugar do PSL e tentar uma vaga na Câmara Federal. A chapa "pesada" para deputado federal desenhada pela trinca PSL, PRB e PR levou o tenente-coronel Carlos Alberto Foresti,pelo deputado federal Carlos Manato (PSL), a optar pelo PHS em lugar do PSL e

"Nós temos gratidão a Foresti. Ele viu a oportunidade de ser candidato a deputado federal. Na nossa chapa tinha Amaro, Gilsinho, Lauriete. Discutimos e ele achou neste projeto (do PHS) um lugar para ser deputado federal. Era uma vontade dele", afirmou Manato.

Após ser rifado, o militar foi realocado numa chapa para deputado estadual e havia aceitado a empreitada. Mas mudou de ideia. "Decidi que posso fazer mais pelo povo capixaba sendo deputado federal. Lá (com o PSL) já estava tudo acertado (a chapa para federal) e eu não quis prejudicar ninguém", disse Foresti, nesta segunda-feira (06).

Entre a jogada para escanteio, no sábado, e a definição desta segunda, houve mais. No domingo (05), na convenção do PR - que selou aliança com PSL e PRB -, Foresti contemporizou: "Realmente, eu estava no Sul numa agenda (no sábado). Mas sou um soldado. Sou disciplinado. Me colocaram como deputado estadual. Aceitei. Agora, a bola está com o Manato", discursou. "Está tudo certo na nossa coligação e no nosso partido", complementou.

ofereceu-o a segunda suplência ao Senado e, numa ginástica de suposições, disse que Foresti poderia, assim, tornar-se senador. Mesmo depois da oferta, Foresti manteve o propósito de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, outra opção disponibilizada pelo PSL. Ele também poderia ser candidato ao Senado (o subtenente Assis ficou com a vaga) ou à Câmara pelo partido. No evento, o senador republicano Magno Malta ainda fez um afago ao militar,e, numa ginástica de suposições, disse que Foresti poderia, assim, tornar-se senador. Mesmo depois da oferta, Foresti manteve o propósito de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, outra opção disponibilizada pelo PSL. Ele também poderia ser candidato ao Senado (o subtenente Assis ficou com a vaga) ou à Câmara pelo partido.

Após contatos do deputado estadual Da Vitória (PPS), cabo da reserva da PM e candidato à Câmara na coligação do ex-governador Renato Casagrande (PSB), Foresti acabou partindo para outro projeto no PHS.

PODE?

Como é militar da ativa, Foresti não precisa de filiação partidária prévia. Tudo foi feito nesta segunda. "Hoje (segunda-feira) era o último dia. Fizemos uma ata complementar e incluímos o nome dele para federal", contou o presidente estadual do PHS, Rogerinho Pinheiro.

Apesar de não necessitarem de filiação, os militares têm que ser aprovados em convenção partidária para poderem disputar cargos eletivos.

"Nossa ata ficou em aberto na convenção no dia 4 com plenos poderes para nossa Executiva ampliar, substituir ou reduzir a chapa de candidatos. Nesse meio tempo tivemos a conversa com o Foresti, que manifestou interesse em disputar. Como estava dentro do prazo legal, no dia 5, ele passou a integrar a chapa numa ata complementar da convenção", complementa o vice-presidente do PHS, Danilo Juffo.

Apesar de, literalmente, até domingo, ter estado ao lado de Manato, o tenente-coronel diz que vai apoiar o ex-governador socialista na corrida pelo Palácio Anchieta.

"Com certeza. Eu era pré-candidato ao governo pelo PSL. Agora estou no PHS e apoiando Renato Casagrande. Ele e eu sempre conversamos. Independentemente da política, sempre tivemos uma relação de amizade", argumentou o candidato a deputado federal.

"NÃO INTERESSA MAIS"

À reportagem, o presidente estadual do PSL, Amarildo Lovato, disse que o destino de Foresti a partir de agora "já não interessa mais".

"Hoje mesmo (segunda) tive outra reunião com ele, mas ele quer seguir outro caminho e nós liberamos ele. O nome dele já constava na ata, eu pedi para tirar. O projeto dele agora já não me interessa mais", afirmou. "Ele achou o projeto lá melhor do que o nosso e foi para lá. Ele acha que lá ele teria mais chances de se eleger (deputado federal) porque aqui tem mais candidatos de peso, como o Amaro, o Rodney e a Lauriete", avaliou.

RIFADO

Em nota divulgada nesta segunda, o PSL diz que "ao contrário do que os meios político e jornalístico estão comentando, em momento algum o coronel Foresti foi rifado ou traído pelo partido. O coronel tinha plena consciência da possibilidade da candidatura de Manato ao governo do Estado, pois participou de todas as reuniões do partido". Foresti, até então pré-candidato ao governo do Estado, foi substituído pelo deputado federal Carlos Manato, do mesmo partido, na chapa.

para a reportagem do Gazeta Online: "Estou em Muqui. Marcaram uma agenda de pré-candidato a governo aqui. E milhares de pessoas estão me ligando dizendo houve uma reunião em Vitória e que não sou mais candidato a governador. Estou pegando a estrada rumo a Vitória". No mesmo sábado em que se deu a reviravolta, o próprio Foresti enviou a seguinte mensagem, via WhatsApp,: "Estou em Muqui. Marcaram uma agenda de pré-candidato a governo aqui. E milhares de pessoas estão me ligando dizendo houve uma reunião em Vitória e que não sou mais candidato a governador. Estou pegando a estrada rumo a Vitória".

"Não participei da reunião, não me ouviram. A decisão foi tomada entre eles", reiterou, nesta segunda-feira, o militar.

GREVE

demissão. Foresti aparecia com 4,3% das intenções de voto na disputa pelo governo do Estado em pesquisa realizada pelo Instituto Futura no mês passado. Foresti ganhou notoriedade após a greve da Polícia Militar, no ano passado, e tem capitalizado politicamente o episódio desde então. Ele chegou a ser preso e alvo de um conselho de justificação na PM, que decidiu por sua

Confira a íntegra da nota do PSL:

O Partido Social Liberal (PSL) informa que, ao contrário do que os meios político e jornalístico estão comentando nesta segunda-feira (6), em momento algum o coronel Foresti foi rifado ou traído pelo partido. O coronel tinha plena consciência da possibilidade da candidatura de Manato ao governo do Estado, pois participou de todas as reuniões do partido.

Mas, como nome capacitado e que, o PSL tem todo respeito, foi oferecido um cargo a senador, a deputado federal, ou mesmo, a deputado estadual para que ele escolhesse para concorrer no pleito deste ano. Entretanto, como Foresti achou a chapa muito pesada, com as alianças que o PSL fez com o PR e com o PRB, o coronel encontrou oportunidade melhor no Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Com isso, o PSL, que já tinha registrado sua candidatura a deputado estadual, teve que fazer alterações em seus registros de modo a não prejudicar os projetos eleitorais do coronel.