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Centro e esquerda atuam por candidaturas únicas

Partidos apostam em redução do número de pré-candidatos à Presidência; Manuela fala em união das siglas esquerdistas, enquanto centro articula polo democrático

Publicado em 05 de Junho de 2018 às 10:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2018 às 10:49
A deputada estadual gaúcha Manuela D'Ávila é pré-candidata a presidente pelo PCdoB nas eleições 2018 Crédito: Reprodução / Facebook
A um mês e meio do início das convenções partidárias que vão definir os candidatos ao Palácio do Planalto, o cenário eleitoral começa a indicar uma depuração dos 17 nomes que se apresentaram até agora como pré-candidatos. Na avaliação de especialistas e líderes políticos, as articulações que vão levar a um filtro das pré-candidaturas serão intensificadas até agosto.
O temor de uma eleição polarizada entre um nome da esquerda e o deputado Jair Bolsonaro (PSL-RJ) motivou um grupo de parlamentares e líderes de vários partidos a lançar nesta terça-feira, 5, na Câmara o Manifesto do polo democrático, movimento que vai tentar unificar o centro em torno de uma candidatura.
Na esquerda, a deputada estadual Manuela DÁvila (PCdoB) admitiu ontem abrir mão de sua pré-candidatura à Presidência. Pela primeira vez um dos presidenciáveis deste campo político fez uma declaração explícita a favor de uma união dos partidos já no primeiro turno da eleição presidencial.
Nós já fizemos o gesto. Se eu não for candidata, os outros três se entendem para nós estarmos unidos? A unidade da esquerda representa isto: nós estaremos todos unidos em uma única candidatura? Os outros três têm essa disposição? Eu não sou óbice, disse a deputada gaúcha ao Estadão/Broadcast.
O objetivo, segundo fontes do PCdoB, é chamar o PT à razão de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso na Operação Lava Jato, terá a candidatura barrada pela Lei Ficha Limpa e dificilmente deixará a prisão até a eleição. Lula foi sentenciado em segunda instância a 12 anos e 1 mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Na análise do cientista político Marco Antonio Teixeira, professor do departamento de gestão pública da FGV-SP, a tendência é de que as pré-candidaturas de centro-esquerda e esquerda se afunilem mais rapidamente na comparação com o campo do centro. É possível que PDT, PSB e PCdoB se acertem antes do primeiro turno e fortaleçam a campanha de Ciro Gomes, afirmou.
Reservadamente, deputados e líderes partidários dizem que depois da Copa do Mundo o debate deve avançar para a escolhas de nomes que devem compor a chapa nos dois campos. Os partidos que indicarem os candidatos a presidente e a vice terão que sacrificar projetos estaduais em nome da unidade. O processo vai se afunilar. Haverá uma diminuição no número de candidatos, disse o presidente do PPS, Roberto Freire.

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