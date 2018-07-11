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Composição

Centrão vincula apoio nas eleições 2018 a cargos

Em troca de coligação ao Planalto, bloco formado por DEM, PP, Solidariedade e PRB quer manter ministérios ocupados hoje no governo Temer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 10:50

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 10:50

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A menos de três meses das eleições 2018, o bloco formado por DEM, PP, Solidariedade e PRB começou a traçar a estratégia para manter influência no poder em 2019. Os quatro partidos que compõem o Centrão querem indicar não apenas o vice na chapa do candidato com quem fizerem aliança para a disputa ao Palácio do Planalto, mas também reconduzir o deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) ao comando da Câmara e manter ministérios estratégicos ocupados no governo de Michel Temer.
O assunto não é tratado publicamente, mas faz parte de conversas reservadas nas negociações. Dirigentes do grupo se reúnem nesta quart-feira, 11, em um almoço na casa de Maia, na tentativa de afunilar as opções de apoio. Até agora, o Centrão  rebatizado de blocão  está mais inclinado a avalizar a pré-candidatura de Ciro Gomes (PDT).
Há, porém, resistências no DEM, uma vez que a maioria da bancada na Câmara prefere se aliar ao ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), além de dificuldades expostas pelo PRB, que não simpatiza com Ciro e flerta com o senador Alvaro Dias (Podemos). O PR se desgarrou do bloco porque negocia com Jair Bolsonaro (PSL), hoje líder nas pesquisas em um cenário sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas foi convidado para o encontro desta quarta-feira.
Diante de tantas dúvidas, a escolha do Centrão será anunciada após a Copa, que termina neste domingo, 15. Enquanto o grupo tenta resolver divergências, no entanto, o loteamento dos ministérios entra no mercado eleitoral.

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