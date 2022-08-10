Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Central de Movimentos Populares eleva número de manifestações de rua nesta quinta-feira
Folha de São Paulo

Central de Movimentos Populares eleva número de manifestações de rua nesta quinta-feira

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cresceu o número de manifestações de rua listadas pela CMP (Central de Movimentos Populares) para esta quinta (11)....
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 ago 2022 às 17:00

Publicado em 10 de Agosto de 2022 às 17:00

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cresceu o número de manifestações de rua listadas pela CMP (Central de Movimentos Populares) para esta quinta (11).
A princípio, havia eventos previstos em 24 capitais e no Distrito Federal. O número subiu para os 26 estados, com a organização de protestos em Rio Branco (AC) e Macapá (AP).
Todas as capitais e o Distrito Federal terão pelo menos um ato, segundo a entidade.
O mote dos movimentos é a defesa da democracia e a garantia do processo eleitoral de outubro, em linha com a leitura dos manifestos que serão lidos na Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estamos afundando cada vez mais': iranianos se preparam para ataques à infraestrutura civil do país enquanto prazo do ultimato de Trump se aproxima
Imagem BBC Brasil
Trump diz que pode 'eliminar o Irã em uma noite', com prazo de ultimato se aproximando e sem sinais de que Teerã vai ceder
Imagem de destaque
Trump: a linguagem como representação do ser

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados