Central de Movimentos Populares eleva número de manifestações de rua nesta quinta-feira

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cresceu o número de manifestações de rua listadas pela CMP (Central de Movimentos Populares) para esta quinta (11).

A princípio, havia eventos previstos em 24 capitais e no Distrito Federal. O número subiu para os 26 estados, com a organização de protestos em Rio Branco (AC) e Macapá (AP).

Todas as capitais e o Distrito Federal terão pelo menos um ato, segundo a entidade.