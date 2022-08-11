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Folha de São Paulo

Centrais planejam seguir roteiro pró-democracia e preparam novos atos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder da Central de Movimentos Populares (CMP) e um dos oradores no evento pró-democracia realizado na Faculdade de Direito da USP nesta quinta...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2022 às 16:51

Publicado em 11 de Agosto de 2022 às 16:51

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Líder da Central de Movimentos Populares (CMP) e um dos oradores no evento pró-democracia realizado na Faculdade de Direito da USP nesta quinta (11), Raimundo Bonfim disse que as centrais sindicais vão manter a defesa do sistema eleitoral nas prioridades do calendário de manifestações.
A ideia, a princípio, é seguir na defesa do processo democrático, sem bandeiras partidárias e candidatos, segundo ele.
"Temos dois processos em andamento: um eleitoral, que segue seu curso normal, e temos essas mobilizações por causa do avanço do autoritarismo. As manifestações de hoje não têm nada a ver com a questão eleitoral. É a defesa da democracia e por eleições livres", disse Bonfim.
Segundo ele, as centrais não esperam movimentar grandes multidões nem medir força contra os atos do 7 de Setembro convocados por Bolsonaro. A intenção é organizar uma nova pauta de defesa das eleições no dia 10 de setembro.

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