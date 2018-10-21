Crédito: Reprodução/Divulgação

Aconteceu de novo! Pela segunda vez em menos de uma semana, milhares de usuários no país relataram que os celulares tiveram a hora alterada automaticamente na madrugada deste domingo (21). Originalmente, o horário de verão estava previsto para este mês de outubro, no entanto a data foi transferida para o dia 4 de novembro para não atrapalhar o segundo turno das eleições.

Your browser does not support the audio element. Celulares mudam para horário de verão antes da data correta

Alguns usuários das companhias Vivo e Claro reagiram com memes à inconveniente perda de uma hora de sono em pleno domingo. Esta foi a segunda vez que o horário de verão foi antecipado erroneamente nesta semana. Clientes da operadora TIM relataram o mesmo problema na última segunda-feira (15). [veja como corrigir o problema no fim desta publicação]

Na ocasião, a operadora informou que o problema atingiu alguns modelos de smartphones. As ações corretivas já foram tomadas para a normalização do relógio. A TIM lamenta o ocorrido e pede desculpas aos seus clientes pelo inconveniente.

MEMES

No Twitter, a hashtag #horariodeverao ficou no topo dos assuntos mais comentados no Brasil. Confira algumas reações bem-humoradas na rede social:

















COMO CORRIGIR?

No Android

1. Vá até as configurações

2. Data e Hora

3. Desmarque "Data e hora automáticas"

4. Defina o horário certo

No iPhone

1. Acesse a tela "Ajustes" e entre em "Geral"

2. Toque em "Data e hora" e desmarque a opção "automaticamente".

3. Defina o horário certo