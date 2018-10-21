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De novo

Celulares mudam para horário de verão antes da data correta

A mudança automática em alguns aparelhos ocorreu na madrugada deste domingo (21), mas o horário de verão oficial começa no dia 4 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 out 2018 às 14:38

Publicado em 21 de Outubro de 2018 às 14:38

Crédito: Reprodução/Divulgação
Aconteceu de novo! Pela segunda vez em menos de uma semana, milhares de usuários no país relataram que os celulares tiveram a hora alterada automaticamente na madrugada deste domingo (21). Originalmente, o horário de verão estava previsto para este mês de outubro, no entanto a data foi transferida para o dia 4 de novembro para não atrapalhar o segundo turno das eleições. 
Celulares mudam para horário de verão antes da data correta
Alguns usuários das companhias Vivo e Claro reagiram com memes à inconveniente perda de uma hora de sono em pleno domingo. Esta foi a segunda vez que o horário de verão foi antecipado erroneamente nesta semana. Clientes da operadora TIM relataram o mesmo problema na última segunda-feira (15). [veja como corrigir o problema no fim desta publicação]
Na ocasião, a operadora informou que o problema atingiu alguns modelos de smartphones. As ações corretivas já foram tomadas para a normalização do relógio. A TIM lamenta o ocorrido e pede desculpas aos seus clientes pelo inconveniente.
MEMES
No Twitter, a hashtag #horariodeverao ficou no topo dos assuntos mais comentados no Brasil. Confira algumas reações bem-humoradas na rede social:
 
 
 
 
COMO CORRIGIR?
No Android
1. Vá até as configurações
2. Data e Hora
3. Desmarque "Data e hora automáticas"
4. Defina o horário certo 
No iPhone
1. Acesse a tela "Ajustes" e entre em "Geral"
2. Toque em "Data e hora" e desmarque a opção "automaticamente". 
3. Defina o horário certo
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informa que não há regulamentação sobre esse assunto e orienta os consumidores a entrarem em contato com a prestadora para saber como proceder para resolver o problema.

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