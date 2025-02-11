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Caso em Goiás

Celular explode no bolso de mulher que fazia compras; veja vídeo

Imagens da câmera de segurança mostram a cliente correndo em desespero com o bolso em chamas. Ela estava acompanhada do marido no momento

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 09:19

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 fev 2025 às 09:19
Um celular explodiu no bolso da calça de uma mulher quando ela fazia compras na cidade de Anápolis, em Goiás. A explosão fez com que a roupa da jovem se incendiasse. Ela entrou em pânico, mas foi socorrida pelas pessoas que estavam no local. A mulher foi encaminhada para um hospital com queimaduras de primeiro e segundo graus, mas recebeu alta no mesmo dia. As causas do ocorrido serão investigadas pela Polícia Civil.
O acidente aconteceu no sábado, 8, quando a jovem e seu marido percorriam a loja, no Setor Central, olhando os produtos expostos. Ela vestia calça jeans e blusa branca e usava uma pequena bolsa de mão, mas o celular estava no bolso traseiro do jeans. Imagens de uma câmera de vigilância do estabelecimento mostram quando as chamas irrompem e a mulher entra em desespero. O marido tenta ajudá-la e outras pessoas também acorrem para apagar as chamas.
O Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) foi acionado. A mulher recebeu os primeiros socorros no local e foi encaminhada para o Hospital Alfredo Abraão. A jovem teve queimaduras de primeiro e segundo graus nas nádegas, no antebraço e nas mãos. Ela já recebeu alta e passa bem. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o caso foi encaminhado à Polícia Civil. O aparelho incendiado vai passar por perícia.
Celular ficou destruído
Celular ficou destruído Crédito: Reprodução
Conforme a EngeHall, comunidade de eletricistas, embora a explosão de celulares seja um acontecimento raro, há sinais que indicam quando isso pode acontecer. Superaquecimento constante, bateria inchada, cheiro de queimado e carregamento irregular são sinais de alerta. Para evitar riscos, os celulares devem ser carregados usando apenas carregadores originais ou certificados para o equipamento. É recomendável levar o celular em bolsas, mochilas ou carteiras, evitando o contato do aparelho com o corpo.

Veja dicas:

- Calor prejudica eletrônicos: Celulares podem ter dificuldades para dissipar o excesso de calor, o que prejudica seu funcionamento e vida útil.
- Não deixe o celular exposto no sol: Usar o celular sob o sol pode aquecê-lo rapidamente. Em dias ensolarados, a tela pode aumentar o brilho, o que consome mais bateria e aumenta o risco de desligamento automático para evitar superaquecimento.
- Evite atividades pesadas: Limitar o uso do celular é essencial para evitar superaquecimento. Evitar atividades pesadas, como gravar vídeos ou jogar games intensos, ajuda a manter saudável o dispositivo.
- Não deixe o celular com capinha: Algumas capinhas podem dificultar a dissipação do calor do celular. Se você usa uma, considere removê-la e guardar o dispositivo em uma bolsa ou bolso que não entre em contato direto com o corpo.
- Ative o modo de economia de bateria: Ative o modo de economia de bateria no celular para reduzir atividades automáticas e evitar superaquecimento. No iPhone, isso desativa o 5G e diminui o brilho da tela; no Android, pode limitar o desempenho do processador.
- Não coloque o celular na geladeira: Resfriar o telefone na geladeira ou sob água corrente pode causar danos graves devido à condensação e ao curto-circuito. Em vez disso, recomenda-se envolver o telefone em algo frio, como uma bolsa térmica, por alguns minutos, para evitar danos internos.

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