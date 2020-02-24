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Motim

Ceará tem 127 homicídios desde que PMs decretaram paralisação das atividades

Apenas no sábado foram contabilizados 34 homicídios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 fev 2020 às 11:11

Publicado em 24 de Fevereiro de 2020 às 11:11

Carros policiais bloqueiam entradas do 17º batalhão da PM, em Fortaleza, durante motim de policiais do Ceará Crédito: Camila Lima/SVM
Sobe para 127 o números de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em todo o Ceará desde o início de motins dos policiais militares, no dia 18 de fevereiro, que paralisaram as atividades por falta de acordo com o governo do estado referente à reestruturação salarial. Só no sábado foram 34 homicídios.
Os CVLIs englobam os casos que se enquadram como homicídio doloso/feminicídio, lesão corporal seguida de morte e latrocínio. Na sexta-feira, 21, o número de CVLI chegou a 37, o dia mais violento registrado desde o início de 2020. Até então, o dia com maior números de casos foi em 18 de janeiro, com 17 mortes.
Mesmo com reforço da Força Nacional e do Exército na segurança do Estado, os crimes continuam acontecendo. Ao todo, 2,8 mil homens ocupam as ruas da capital e de algumas cidades do interior com o intuito de amenizar os efeitos da crise na segurança pública. A medida está dentro da Garantia da Lei e da Ordem decretada pelo presidente Jair Bolsonaro.

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