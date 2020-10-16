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No 2º turno

CBF e clubes voltam a discutir presença de público no Brasileirão

A ideia é fazer estas alterações a partir do segundo turno da competição nacional, que está previsto para acontecer a partir de 7 de novembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 out 2020 às 17:03

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 17:03

Maracanã não receberá público neste final de semana
Maracanã não recebe público em jogos do Brasileirão Crédito: Maracanã/Divulgação
A volta do público nos estádios volta a ser pauta no futebol brasileiro, apesar da pandemia do coronavírus. Os 20 clubes da Série A foram convocados para uma reunião virtual, nesta sexta-feira, quando também será discutido o aumento de inscritos no torneio por equipe: de 40 para 50 jogadores.
A ideia é fazer estas alterações a partir do segundo turno da competição nacional, que está previsto para acontecer a partir de 7 de novembro. No caso da presença de torcedores nos estádios, a medida precisa ter o aval das autoridades de saúde da cada estado.
O secretário-geral da CBF, Walter Feldman, chegou a falar em "testes nas dez últimas rodadas". A CBF prefere não estipular nenhuma data e aguarda um posicionamento das autoridades sanitárias de cada estado.
Em 24 de setembro, uma primeira reunião, também feita por videoconferência, terminou com forte discussão entre o presidente da Ferj, Rubens Lopes, e o da CBF, Rogério Caboclo. Daquela vez, a maioria dos clubes foi contra a volta dos torcedores.

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