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Lavagem de dinheiro

Cavendish e Carlinhos Cachoeira são condenados na Operação Saqueador

Ao todo, 15 pessoas foram condenadas. Entre elas, está o empresário Adir Assad, condenado a nove anos e seis meses de prisão

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 18:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 18:17
Carlinhos Cachoeira, bicheiro foi preso na Operação Saqueador junto com os empresários Fernando Cavendish, Adir Assad e Marcelo Abbuds Crédito: Arquivo/Fernando Frazão/Agência Brasil
O ex-dono da Delta, Fernando Cavendish e o bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foram condenados no processo da Operação Saqueador, que apurou a lavagem de dinheiro da empreiteira. O juiz Marcelo Bretas estabeleceu uma pena de quatro anos, dois meses e dez dias para Cavendish e de nove anos e seis meses para Cachoeira.
A pena de Cavendish foi minimizada pelo fato de ele ser réu confesso e ter oferecido créditos da Delta para a Justiça Federal. Ao todo, 15 pessoas foram condenadas. Entre elas, está também o empresário Adir Assad, condenado a nove anos e seis meses de prisão.
A denúncia da Operação Saqueador, considerada o processo-mãe da Lava Jato no Rio de Janeiro, afirma que, para desviar aproximadamente R$ 370 milhões dos cofres públicos, a Delta utilizou 18 empresas de fachada e firmou diversos contratos fraudulentos, que não apresentaram qualquer causa econômica ou ligação direta com as obras efetivadas. As empresas fantasmas por meio das quais a lavagem de dinheiro era feita eram de Assad e Carlinhos Cachoeira.
> Ações cíveis da Lava Jato tramitam em ritmo lento

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