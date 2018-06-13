Cavendish e Carlinhos Cachoeira são condenados na Operação Saqueador

Carlinhos Cachoeira, bicheiro foi preso na Operação Saqueador junto com os empresários Fernando Cavendish, Adir Assad e Marcelo Abbuds Crédito: Arquivo/Fernando Frazão/Agência Brasil

O ex-dono da Delta, Fernando Cavendish e o bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foram condenados no processo da Operação Saqueador, que apurou a lavagem de dinheiro da empreiteira. O juiz Marcelo Bretas estabeleceu uma pena de quatro anos, dois meses e dez dias para Cavendish e de nove anos e seis meses para Cachoeira.

A pena de Cavendish foi minimizada pelo fato de ele ser réu confesso e ter oferecido créditos da Delta para a Justiça Federal. Ao todo, 15 pessoas foram condenadas. Entre elas, está também o empresário Adir Assad, condenado a nove anos e seis meses de prisão.