Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Caso Marielle teve participação de milicianos, garante general Nunes
Crime

Caso Marielle teve participação de milicianos, garante general Nunes

Secretário espera solucionar crime até fim do ano. Segundo ele, alguns culpados já foram encontrados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 10:02

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 10:02

A vereadora Marielle Franco foi assassinada em 14 de março, junto com o motorista Anderson Gomes Crédito: Reprodução
O envolvimento de milicianos no assassinato da vereadora Marielle Franco, em março deste ano, foi confirmado pelo secretário de Segurança do Rio, general Richard Nunes, em entrevista à GloboNews, nesta quarta-feira. Ele declarou ainda que espera solucionar o crime até o fim da intervenção, daqui a 40 dias. As investigações, ainda segundo Nunes, têm 14 volumes e alguns culpados já foram encontrados. No entanto, a preocupação agora é reunir provas cabais para que os responsáveis não sejam inocentados após denunciados.
 Não é um crime de ódio. Falei isso logo na primeira entrevista que dei, em março. É um crime que tem a ver com a atuação política, em contrariedade de alguns interesses. E a milícia, com toda certeza, se não estava no mando do crime em si, está na execução , disse Nunes, que acredita na participação de políticos na execução.
>Universidade americana cria bolsa Marielle Franco para curso de mestrado
 Alguns participantes nós temos, com certeza, agora o problema todo é esse: nós temos que criar uma narrativa consistente ligando esses atores com provas cabais que não venham a ser contestadas em juízo, no tribunal do júri. Aí sim seria um fracasso - que a sociedade não observasse esses criminosos sendo efetivamente condenados  acrescentou.
General é contra extinção de secretaria
Sendo a 'integração' regra número um durante a gestão do secretário Richard Nunes, ele declarou não aprovar a extinção da pasta. A medida foi anunciada pelo governador eleito Wilson Witzel, que pretender dar status de secretário ao chefe de Polícia Civil e ao comandante-geral da Polícia Militar. Atualmente, as corporações são subordinadas à Secretaria de Estado de Segurança e os setores de inteligência unificados.
 Eu não faria, tanto que nós assumimos e nosso papel foi fortalecer as instituições. No nosso entendimento, a palavra de ordem é integração. Isso não é no Rio de Janeiro, isso é em qualquer lugar. As Forças Armadas têm adotado recentemente uma doutrina de operações interagências porque nós não nos entendemos mais agindo de maneira singular , disse Nunes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Axl Rose interage com capixabas em show no ES: “Cariacica, como vocês estão?”
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros após briga em bar em distrito de Pancas
Imagem de destaque
Xamã abre o jogo sobre relação atual com Sophie Charlotte após término

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados