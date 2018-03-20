Caso Marielle e Anderson: Disque-Denúncia recebeu 37 informações

O cartaz do Disque-Denúncia pede informações sobre o crime Crédito: Divulgação

O Disque-Denúncia (21 2253-1177) divulgou um balanço do número de informações a respeito das mortes da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. Até o início da noite desta segunda-feira, haviam sido 37 telefonemas. Todas as pistas foram passadas para a Delegacia de Homicídios (DH) da Capital.

Nesta terça-feira, novos depoimentos serão ouvidos pelos policiais da DH, de pessoas ligadas a Marielle, entre parentes e amigos. O objetivo dos investigadores é buscar possíveis motivações para os assassinatos, ocorridos na noite da última quarta-feira.

Nesta segunda-feira, a Polícia Civil do Rio descartou que o Renault Logan apreendido em Ubá, Minas Gerais, tenha relação com as morte de Marielle e Anderson. Neste domingo, agentes da Divisão de Homicídios (DH) da Capital estiveram no município mineiro e, após uma vistoria, concluiu que o carro tenho sido um dos veículos que perseguiu o carro da vereadora.

DEPUTADO RETIRA REDES SOCIAIS DO AR

O deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF) decidiu suspender temporariamente as contas dele no Twitter e Facebook depois da repercussão negativa de um post em que ele compartilhou boatos e ataques sobre Marielle Franco. Segundo a assessoria de Fraga, o deputado e sua família estavam recebendo ataques agressivos e ameaças nas redes sociais após a publicação.

De acordo com a assessoria, as contas deverão ser reativadas nesta semana. Ainda de acordo com Fraga, mesmo após reconhecer o erro e se desculpar em uma mensagem pelo Twitter, ele continuou a receber críticas e ataques.

O deputado havia postado no Twitter a seguinte mensagem:

"Conheçam o novo mito da esquerda, Marielle Franco. Engravidou aos 16 anos, ex esposa do Marcinho VP, usuária de maconha, defensora de facção rival e eleita pelo Comando Vermelho, exonerou recentemente 6 funcionários, mas quem a matou foi a PM", escreveu em uma publicação do Twitter, que já foi retirada da plataforma.