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Condenado

Caso Eliza Samudio: Macarrão recebe liberdade condicional

Um dos melhores amigos do goleiro Bruno, Luiz Henrique foi condenado a 15 anos de prisão pela morte da modelo Eliza Samudio

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 15:25

Publicado em 

01 nov 2018 às 15:25
Luiz Henrique, o Macarrão, ganhou liberdade condicional Crédito: Edilson Dantas / Agência O Globo
Condenado pela morte da modelo Eliza Samudio, em 2010, o melhor amigo do goleiro Bruno, Luiz Henrique Ferreira Romão, o Macarrão, conseguiu liberdade condicional, nesta quarta-feira. Macarrão estava em regime aberto desde março e conseguiu a liberdade após, segundo G1, assinar um acordo com a Justiça, em Pará de Minas.
Condenado a 15 anos de prisão, por ser um dos autores da morte da modelo, Macarrão recebeu a notícia da mudança do cumprimento da pena pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no início do mês passado. O responsável pela decisão foi o juiz Antônio Fortes de Pádua Neto.
Ainda de acordo com o despacho, caso o condenado descumpra as regras impostas pela Justiça, ele pode voltar ao regime fechado. Entre as exigências, Macarrão precisa comprovar que tem uma ocupação lícita, comparecer mensalmente em juízo para provar residência fixa e permanência em ocupação lícita, não mudar de residência nem se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial e estar em casa entre 22h e 6h, exceto se for comprovado que está em atividade lícita.
Romão também não poderá frequentar bares, boates, casas de prostituição e locais de reputação considera duvidosa pela Justiça.

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