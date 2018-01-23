Caso de jovem baleada na Praia da Reserva gera comoção na internet

Estudante baleada na Praia do Recreio, Larisse Isídio Crédito: Reprodução

O caso da estudante Larisse Isídio da Silva, de 21 anos, baleada domingo na Praia da Reserva, tem gerado comoção nas redes sociais e pedidos de doação de sangue do Diretório de Estudantes da PUC-Rio, onde ela cursa Engenharia Química, ao instituto Ismart, do qual a jovem faz parte do quadro de bolsistas desde 2012. Graças ao benefício, cursou o ensino médio num colégio particular e fez pré-vestibular antes de ingressar na PUC, como bolsista do Prouni.

Larisse foi baleada neste domingo, durante um assalto. Diretora da Escola Municipal Ceará, instituição onde a jovem estudou, a professora Ana Morito conta que, quando aluna da unidade, Larisse era conhecida por ser educada, doce e alegre, além de ter excelente desempenho. Quando entrou na PUC, a Ismart deu uma placa à escola em nome de Larisse:

 Seu nome é exemplo para os outros alunos  disse.

Os funcionários do quiosque perto de onde ocorreu o assalto na Praia da Reserva, por exemplo, fizeram uma vaquinha e alugaram uma van para ir ao Hemorio, no Centro, ontem, doar sangue para a jovem. Emocionado com o apoio recebido, o namorado da jovem, Elizaldo Severino Junior, de 26 anos, agradeceu em suas redes sociais. Obrigado a todos pelas demonstrações de carinho. Conforta saber que ela é uma pessoa tão querida por muitos. Deus os abençoe.

Moradora de Inhaúma, Larisse frequenta a Igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, no Alemão. Religiosa, até recebeu a visita do padre da paróquia no hospital. Em 2011, ela postou no Facebook uma foto em que aparece sorridente com uma medalha do Desafio da Paz, uma corrida pela Serra da Misericórdia, que comemorava a pacificação do Alemão e teve o ex-secretário de Segurança José Mariano Beltrame entre os competidores.

RESPOSTA À CARTA

No mesmo dia em que apresentou melhoras em seu quadro de saúde, e recebeu a visita de seus pais, irmã e namorado, Larissa teve resposta da ex-secretária municipal de Educação, Claudia Costin, a uma carta que escreveu para a titular a pasta em 2012. Na carta, Larisse, então aluna da Escola Municipal Ceará, em Inhaúma, cobrava melhorias na educação pública e dizia que sonhava em se formar numa boa faculdade. A ex-secretária respondeu que as reivindicações da jovem, feitas há seis anos, ainda são atuais.

Segundo funcionários do Hospital Municipal Lourenço Jorge, Larisse, que está internada na UTI, está lúcida e reage a estímulos, mas perdeu muito sangue e precisou de transfusão. O quadro ainda é considerado grave, mas estabilizado. Já a família, que não quis dar entrevista, disse apenas que ela está bem e consciente. E que ela própria doava sangue de forma rotineira.

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