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Futebol

Casemiro testa positivo para a covid-19 e será cortado da seleção brasileira

Apesar da convivência com os companheiros, ninguém mais do grupo testou positivo e todos estão aptos a jogar neste domingo (08)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 12:30

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 12:30

Jogador Casemiro
Casemiro testa positivo para a covid-19 e será cortado da seleção brasileira Crédito: Redes sociais
O técnico Tite vai ter de fazer mais uma mudança na seleção brasileira que enfrenta Venezuela e Uruguai pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. O Real Madrid anunciou na manhã deste sábado (07) que deu positivo o teste da covid-19 do volante Casemiro e também do belga Hazard.
De acordo com os espanhóis, os testes foram realizados na sexta-feira e apenas os resultados da dupla deu positivo.Os meio-campistas já está em isolamento de 14 dias. Casemiro se apresentaria na Granja Comary nesta segunda-feira.
"O Real Madrid comunica que nossos jogadores Casemiro e Hazard deram resultado positivo nos testes de covid-19 realizados nesta sexta-feira pela manhã", iniciou o comunicado oficial dos espanhóis.

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Apesar da convivência com os companheiros, ninguém mais do grupo testou positivo e todos estão aptos a jogar neste domingo, na casa do Valencia, pelo Campeonato Espanhol. "Todos os demais jogadores e o corpo técnico da primeira equipe, assim como todos os empregados no clube que trabalham diretamente com eles, deram resultados negativos na mesma prova realizada no dia de ontem", garantiu o Real Madrid.
Antes de Casemiro, Tite já havia cortado Eder Militão, do Real Madrid, também por causa da covid-19, além de Rodrigo Caio, Fabinho e Philippe Coutinho, todos por lesão. Neymar está com problemas físicos, mas será mantido na seleção para tentar jogar, ao menos, diante do Uruguai.
A apresentação da seleção brasileira está marcada para esta segunda-feira, em Teresópolis, no Rio. Serão os dois últimos jogos do ano e a equipe nacional defenderá o aproveitamento perfeito e a liderança nas Eliminatórias.

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