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Invasão de Privacidade

Casal encontra câmera escondida em apartamento alugado por aplicativo

Plataforma Airbnb baniu proprietário do imóvel e ressarciu turistas; polícia investiga o caso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 17:48

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 17:48

Casal encontra câmera escondida em apartamento alugado pelo Airbnb Crédito: Reprodução | Twitter
Um casal do ABC paulista pretendia passar quatro dias tranquilos em um apartamento em São Vicente, no litoral paulista. Mas os planos foram frustrados quando eles perceberam que, escondida atrás do espelho do quarto, havia uma câmera. O casal avisou a polícia, que está investigando o caso. O dono do apartamento foi banido pelo Airbnb, que proíbe a prática. A empresa ressarciu os turistas.
A câmera foi descoberta logo no primeiro dia da estadia, que começou em 25 de janeiro. Os turistas notaram uma luz que piscava atrás do espelho e, ao examinar melhor a situação, acharam a câmera, que estava ligada na tomada. Eles tiraram o equipamento da tomada, com medo de que pudesse estar gravando algo. Minutos depois, receberam um telefonema do proprietário do imóvel, perguntando se estava tudo bem.
Achando que isso era um indício de que o locatário os estava monitorando, eles foram à polícia. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Sede de São Vicente, quando foi questionado sobre a câmera, o dono do apartamento respondeu que ela filmava por "questões de segurança".
O Airbnb, plataforma que atua como intermediária entre proprietários de imóveis e turistas, infomou que o uso de câmeras em quartos ou banheiros é proibido. Segundo a empresa, os hóspedes receberam de volta o dinheiro que gastaram no aluguel, e o proprietário não pode mais participar do site.
Leia a íntegra da nota do Airbnb:
O Airbnb já registrou mais de 260 milhões de chegadas de hóspedes em todo o mundo e incidentes como este são extremamente raros. O Airbnb leva a muito a sério a privacidade, e não há espaço em nossa comunidade para esse tipo de comportamento.
As regras de uso da plataforma são claras ao proibir câmeras em quartos ou banheiros. Caso estejam em outros locais da casa, essa informação deve ser divulgada no anúncio.
Assim que tomamos conhecimento deste incidente, banimos permanentemente este anfitrião de nossa plataforma. Estamos em contato e dando assistência aos hóspedes. Além disso, estamos à disposição das autoridades policiais para auxiliar na investigação.

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