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Folha de São Paulo

Casal é preso por maltratar filhos após alerta de médicos de posto de saúde

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal foi preso nesta segunda-feira (14) por suspeita de cometer maus-tratos contra duas crianças, de 6 e 7 anos, no Rio de Janeiro. O p...
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 ago 2022 às 12:46

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 12:46

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um casal foi preso nesta segunda-feira (14) por suspeita de cometer maus-tratos contra duas crianças, de 6 e 7 anos, no Rio de Janeiro. O pai e a madrasta foram presos por crimes de tortura, abandono de incapaz, sequestro e cárcere privado, abandono material e intelectual.
Segundo a Polícia Civil, o caso chegou à corporação depois de uma denúncia feita por médicos de um posto de saúde, que perceberem sinais de desnutrição e maus-tratos na criança mais velha em uma consulta.
Após isso, os profissionais envolvidos acionaram o Conselho Tutelar para auxiliar as crianças.
Além da desnutrição, elas possuíam diversas marcas no corpo, que levantaram suspeitas de que havia abuso no trato do casal.
As investigações também apontaram que elas ficavam trancadas em um pequeno quarto durante o dia inteiro e não frequentavam a escola.
Com isso, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva, decretado pela Justiça.
O pai foi localizado e preso no local de trabalho, em Ipanema; a madrasta foi detida na comunidade do Jacarezinho.

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