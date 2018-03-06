Casal é preso por abusar de quatro filhas durante 16 anos, no Ceará

Decap, em Fortaleza Crédito: Reprodução | Google Street View

Um casal foi preso na manhã desta terça-feira (06) por abusar das quatro filhas durante 16 anos. Agentes da Delegacia de Combate à Exploração da Criança (Dceca) cumpriram o mandado de prisão em Fortaleza, no Ceará, onde os acusados moram. A operação contou com a ajuda da Delegacia de Defesa da Mulher de Icó, onde os abusos ocorreram quando a família residia na cidade.

Uma das filhas do casal denunciou o histórico abusivo dos pais à polícia de Icó, que começou a investigar a alegação. Ela já não residia com os parentes. Como o casal morava em Fortaleza, os agentes da capital cearense se integraram ao trabalho de apuração. A delegacia de Icó e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do estado confirmaram a detenção ao Extra.

Os delegados responsáveis, Levy Louzada (Dceca) e Gabriela Barreto (DDM-Icó), contaram ao jornal "Tribuna do Ceará" que a investigação começou em fevereiro de 2018. A apuração policial atestou diversos casos de estupro de vulneráveis contra as quatro filhas do casal, o que embasou o cumprimento dos mandados de prisão.