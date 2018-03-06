Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Casal é preso por abusar de quatro filhas durante 16 anos, no Ceará
Fortaleza

Casal é preso por abusar de quatro filhas durante 16 anos, no Ceará

Uma das filhas do casal denunciou o histórico abusivo dos pais à polícia de Icó, que começou a investigar a alegação

Publicado em 06 de Março de 2018 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2018 às 18:01
Decap, em Fortaleza Crédito: Reprodução | Google Street View
Um casal foi preso na manhã desta terça-feira (06) por abusar das quatro filhas durante 16 anos. Agentes da Delegacia de Combate à Exploração da Criança (Dceca) cumpriram o mandado de prisão em Fortaleza, no Ceará, onde os acusados moram. A operação contou com a ajuda da Delegacia de Defesa da Mulher de Icó, onde os abusos ocorreram quando a família residia na cidade.
Uma das filhas do casal denunciou o histórico abusivo dos pais à polícia de Icó, que começou a investigar a alegação. Ela já não residia com os parentes. Como o casal morava em Fortaleza, os agentes da capital cearense se integraram ao trabalho de apuração. A delegacia de Icó e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do estado confirmaram a detenção ao Extra.
Os delegados responsáveis, Levy Louzada (Dceca) e Gabriela Barreto (DDM-Icó), contaram ao jornal "Tribuna do Ceará" que a investigação começou em fevereiro de 2018. A apuração policial atestou diversos casos de estupro de vulneráveis contra as quatro filhas do casal, o que embasou o cumprimento dos mandados de prisão.
Ainda segundo o jornal local, há indícios de que os pais tenham tirado a virgindade de três filhas e realizado orgias sexuais mediante o uso de drogas. Os dois presos já teriam passagem na polícia por tráfico de entorpecentes, receptação e corrupção de menores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trump é retirado às pressas após tiros serem ouvidos durante jantar em Washington
Imagem de destaque
O que é a leitura profunda e por que ela faz bem para o cérebro
Imagem de destaque
Como suas roupas velhas podem ir parar neste deserto no Chile

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados