Casagrande vota e diz que presidente eleito deve pacificar o país

O governador eleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), votou na manhã deste domingo (28) por volta das 11h na Escola São Domingos, em Bento Ferreira, Vitória.

Casagrande votou com rapidez, em um momento que não tinha fila. Ele foi direto para a cabine de votação. O socialista disse, em entrevista, que foi bom ter ganho no primeiro turno para poder votar agora com tranquilidade.

O governador eleito lembrou que está há três semanas trabalhando na transição. Ele completou a fala dizendo que espera que a primeira medida do presidente eleito seja lançar pontes e ser tolerante às adversidades.

Eu espero que o futuro presidente da república trabalhe para pacificar o país, pois não dá pra ficar na guerra e intolerância que nós estamos vivendo. Renato Casagrande

"PSB FOI CORRETO EM APOIAR HADDAD"

Nós temos duas vias de escolha neste segundo turno. Essas duas vias ameaçam a nossa democracia?



CASAGRANDE: Acho que a eleição fortalece a democracia. O que se fará após a eleição é o que pode fragilizar ou fortalecer a democracia. A minha decisão, como governador eleito, é independente de quem ganhar a eleição, trabalhar muito para reunificar a população brasileira, para que a gente distensione essa polarização que aconteceu, e que acontece em todas as eleições, mas nessa eleição foi muito mais sentida e observada. Então, como governador eleito e como liderança eu já estou trabalhando para fazer isso. No primeiro turno, eu tomei a decisão de apoiar a candidatura de Ciro Gomes. Decisão de apoio, de pedir voto. No segundo turno, em respeito aos eleitores que votaram em Bolsonaro e Casagrande, em Haddad e Casagrande, eu me posicionei pela neutralidade, e agora com a responsabilidade de ser o governador de todos os capixabas, eu também mantenho a minha posição de equilíbrio.

Quais das duas vertentes o senhor escolheu?



CASAGRANDE: O meu partido fez um trabalho no Brasil todo pelo Fernando Haddad, mas com essa responsabilidade que eu tenho de governar para todo o povo capixaba, eu tomei a minha decisão pessoal para que eu possa manter relações com todas as lideranças políticas, independente do resultado eleitoral. Mas a decisão partidária foi a decisão correta, coerente com a história do partido, e eu me mantive equilibrado, combinado com o partido, reconhecendo que nós teremos muitas tarefas e desafios daqui pra frente.

Em 2019 o ES possa saltar na frente de outros estados, diante da cautela que está sendo tomada neste período de transição?



CASAGRANDE: 2019 será um ano muito duro, se o presidente que for eleito hoje for, de fato, para um caminho de organizar a retomada do crescimento no Brasil, vai precisar tomar medidas muito duras. Se ele não fizer isso o Brasil vai se desorganizar e manter uma crise econômica e política por muito mais tempo. Então, sei que 2019 será um ano muito difícil para todos nós governarmos, por isso minha decisão de encaminhar um novo orçamento em janeiro para a Assembleia Legislativa, minha decisão de dizer a todos os capixabas que o nosso jeito de trabalhar é muito intensa e vamos romper os desafios, mas teremos desafios muito fortes, que exigirá os dois pés plantados no chão. Cautela, calma, porque o ano que vem será um ano de muito trabalho, de incertezas muito grandes, porque não sabemos o que vai acontecer na política que afetará a economia. O Espírito Santo não é uma ilha, o que acontecer no Brasil vai afetar aqui. Então eu vou entrar governando a partir de do dia 01 de janeiro com muita cautela, equilíbrio e cuidado.

Como foi a votação hoje?



CASAGRANDE: São três teclas, né, aperta dois números e confirma. Foi uma votação tranquila. No primeiro turno enfrentamos uma fila grande, e agora aqui (Escola São Domingos) chegamos eu, minha esposa e meus amigos, chegamos e votamos imediatamente.

Sobre ter sido eleito no primeiro turno, Casagrande disse:



CASAGRANDE: Foi muito bom ter conseguido a vitória no primeiro turno porque também a gente tá aqui com mais tranquilidade e mais aliviado. E já estamos há três semanas trabalhando com afinco na transição. Ter tido a vitória no primeiro turno, eu agradeço a população capixaba, foram dias a mais de trabalho e organização para os próximos quatro anos.

Oque você espera que o candidato eleito faça para o nosso país?



CASAGRANDE: Eu espero que a primeira medida dele seja um medida de lançar pontes, né, de aglutinar, de ser tolerante, de ser paciente e compreensivo com as adversidades e com quem pensa diferente. Que seja respeitoso com as instituições, com o congresso, com o supremo tribunal federal e com os governos estaduais. Eu quero, como governador a partir de janeiro, junto com outros governadores, ajudar a definir uma pauta que retome o desenvolvimento desse país. O congresso é um congresso de muita gente nova, que precisará de alguns meses para se ambientarem. Lá no congresso nacional, com muitos governadores novos também. Então, eu quero colaborar, quero ajudar na definição de uma pauta nacional. Mas eu espero do presidente muito traquejo para que a gente pacifique esse país. O país não pode continuar na guerra e na intolerância que nós estamos vivendo. Nós temos que pacificar esse país, é isso que eu espero do futuro presidente da república. E que ele tome as medidas necessárias, né, pra que a gente possa retomar o desenvolvimento e as oportunidades para todos os brasileiros.

HARTUNG TAMBÉM VOTOU PELA MANHÃ

O atual governador do Estado, Paulo Hartung (PMDB), votou na manhã deste domingo (28), por volta das 8h40, em Vitória. Ele esteve na Escola Municipal de Ensino Fundamental Álvaro de Castro Matos, em Jardim da Penha.

Hartung chegou com a esposa, Cristina Gomes, e cumprimentou os mesários. Em entrevista, o governador destacou a importância da democracia, da liberdade de imprensa e do bom funcionamento das instituições no novo mandato presidencial.