Casagrande visita a Serra e moradores cobram saúde e educação

O candidato ao governo do Estado Renato Casagrande (PSB) participou neste sábado de uma carreata em bairros da Serra, como Laranjeiras, Jardim Limoeiro e Jacaraípe. Ao lado dele estavam o candidato ao Senado Ricardo Ferraço (PSDB) e a vice-prefeita do município, Márcia Lamas (PSB), candidata a deputada federal.

Durante o percurso, ouviu dos moradores pedidos para melhorar a saúde e a segurança, como a aposentada Leida Custódio, moradora de Jardim Limoeiro: "Demora muito pra gente conseguir marcar consulta com médicos especialistas. Eu estou com quatro encaminhamentos, mas até agora nada, e tenho medo de nem conseguir, porque conheço pessoas que estão esperando há dois anos".

Já a insegurança foi a reclamação da atendente de padaria Regina Fazolo, no mesmo bairro: "Recentemente, roubaram os (comerciantes) vizinhos, mas não foi durante o dia, os bandidos arrombaram a loja de madrugada e levaram tudo o que conseguiam carregar. Então, a gente se sente inseguro".

Após ouvir os pedidos, Casagrande disse que saúde e segurança serão as duas prioridades de seu governo, caso seja eleito. Segundo ele, os dois temas são recordistas de pedidos que ele escuta da população nas ruas.

"Acho que todo mundo sabe a importância da educação estratégica, mas a dificuldade e o problema no dia a dia das pessoas que não têm plano de saúde é a saúde (pública), além da internação, mais especialmente para consultas e exames", disse o socialista.

Nesse sentido, para o que chamou de "voltar a produzir qualidade de vida aos capixabas", o candidato pretende adotar medidas de descentralização e regionalização do serviço de saúde, assim como retomar o comando e a liderança na área da segurança pública, com o retorno do programa Estado Presente, que visa diminuir os índices de criminalidade do Estado.

Márcia Lamas, Casagrande e Ferraço participaram de carreata na Serra Crédito: Assessoria Renato Casagrande

Na reta final para a eleição, o candidato deverá concentrar a última semana de campanha na Grande Vitória. No entanto, ainda visitará cidades do interior. Nesta segunda (1º), ele seguirá para Itapemirim e Piúma.

"Nós já fomos a todos os municípios do Estado. Como agora será uma semana de debates, vou ficar um pouco mais na Grande Vitória, fazendo atividades como esse percurso de carro e trio elétrico para não atrapalhar o trânsito", afirma.

"A justiça tomou a decisão, alinhada com a legislação, de impedir que qualquer mentira seja veiculada. O candidato (Manato) estava mentindo e na hora da política você não pode mentir pra tentar enganar a população", afirmou.

Na noite deste sábado, Casagrande ainda fará campanha na 1ª Festa da Cana e do Mel, em Viana.