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Raio-X dos votos

Casagrande tem melhor desempenho em Mucurici; veja mapa

No município do Norte capixaba, o socialista foi o favorito para 78,73% do eleitorado. Já em Alegre, o governador eleito obteve 35,79% dos votos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2018 às 02:05

Publicado em 09 de Outubro de 2018 às 02:05

Renato Casagrande (PSB) foi eleito governador com 55,49% dos votos válidos Crédito: Ricardo Medeiros
No mapa de votação do Estado, os percentuais obtidos por Renato Casagrande (PSB) vão dar ao governador eleito a dimensão de onde suas propostas foram aceitas com maior ou menor intensidade. O desempenho do socialista foi melhor em Mucurici, no Norte capixaba, onde recebeu 78,73% dos votos, enquanto em Alegre, no Sul do Espírito Santo, recebeu a aprovação de seu nome por apenas 35,79% dos eleitores.
> Veja o raio-X dos votos por cidades do ES
Alegre foi o único município onde Casagrande não conquistou a maioria dos votos, resultado obtido pelo deputado federal Carlos Manato (PSL), que ficou em segundo lugar na corrida ao Palácio Anchieta. Por lá, o parlamentar obteve 53,86% da votação para o cargo de governador. O pior desempenho, por sua vez, foi registrado em Ecoporanga, onde Manato foi escolhido por apenas 4,91% dos eleitores.
Veja os mapas abaixo
Quanto mais escura a cor, maior foi o percentual de votos obtidos pelo candidato no município
VOTOS EM CASAGRANDE
VOTOS EM MANATO

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