Casagrande tem melhor desempenho em Mucurici; veja mapa

No mapa de votação do Estado, os percentuais obtidos por Renato Casagrande (PSB) vão dar ao governador eleito a dimensão de onde suas propostas foram aceitas com maior ou menor intensidade. O desempenho do socialista foi melhor em Mucurici, no Norte capixaba, onde recebeu 78,73% dos votos, enquanto em Alegre, no Sul do Espírito Santo, recebeu a aprovação de seu nome por apenas 35,79% dos eleitores.
Alegre foi o único município onde Casagrande não conquistou a maioria dos votos, resultado obtido pelo deputado federal Carlos Manato (PSL), que ficou em segundo lugar na corrida ao Palácio Anchieta. Por lá, o parlamentar obteve 53,86% da votação para o cargo de governador. O pior desempenho, por sua vez, foi registrado em Ecoporanga, onde Manato foi escolhido por apenas 4,91% dos eleitores.
Veja os mapas abaixo
Quanto mais escura a cor, maior foi o percentual de votos obtidos pelo candidato no município
VOTOS EM CASAGRANDE
VOTOS EM MANATO