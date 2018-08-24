Casagrande tem maior tempo no horário eleitoral gratuito

Sorteio que definiu a ordem dos candidatos na propaganda eleitoral foi feito no TRE, em Vitória Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo

Com a maior coligação, formada por 18 partidos, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) abocanhou também a maior parte do tempo da propaganda eleitoral gratuita, que começa a ser exibida no próximo dia 31. Dos nove minutos de cada bloco (há um à tarde e um à noite) reservado aos candidatos ao governo do Estado, o socialista ficará com 3 minutos e 55 segundos.

Os demais concorrentes não chegam a dois minutos cada um. A senadora Rose de Freitas (Podemos) terá 1 minuto e 35 segundos; a microempresária Jackeline Rocha (PT), 1 minuto e 26 segundos; o deputado federal Carlos Manato (PSL), 1 minuto e 11 segundos; o professor e empresário Aridelmo Teixeira (PTB), 36 segundos, e o advogado André Moreira (PSOL), 14 segundos.

Além do programa transmitido em rede, os candidatos também vão contar com inserções, comerciais que aparecerão em meio à programação normal das emissoras.

O número de deputados federais dos partidos que compõem as coligações é determinante para a definição do tempo de TV e rádio dos candidatos. E quanto mais siglas nas coligações, maior é o tempo disponível.

ORDEM

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) definiu, nesta quinta-feira (23), por sorteio, a ordem em que os candidatos ao Palácio Anchieta vão aparecer. No primeiro dia de horário eleitoral, o roteiro será o seguinte: Manato, André Moreira, Casagrande, Aridelmo, Jackeline e Rose de Freitas.

Após a primeira exibição dos programas eleitorais, será adotado sistema de rodízio. Quem se apresentou por último será deslocado para o primeiro no dia seguinte e assim sucessivamente.

Coordenador geral da campanha de Casagrande, Tyago Hoffmann diz que os programas e inserções serão "propositivos" e que não há a intenção de rebater eventuais críticas de adversários. O ex-governador lidera as pesquisas de intenção de voto.

ESTRATÉGIA

"Não vamos responder, mas não é porque nosso candidato está à frente na pesquisa. É porque entendemos que a sociedade espera propostas dos candidatos", diz Hoffmann. Ele avalia, ainda, que os quase quatro minutos de propaganda são "quase o ideal". "Não é um tempo exagerado, permite apresentar as propostas com calma. Mais do que isso poderia ficar maçante, repetitivo."

Já integrantes das equipes dos candidatos que contam com menos tempo de TV e rádio têm na ponta da língua a alternativa: redes sociais. A coordenadora de audiovisual da campanha de André Moreira, Leandra Moreira, por exemplo, conta que os 14 segundos do candidato servirão apenas para chamar os eleitores para outro espaço: "Na TV vai entrar uma 'pílula'. Tem que ser um recado direto e objetivo e desenvolver o assunto depois nas redes sociais".

"A gente vai mandar uma mensagem clara e chamar as pessoas para discutir em outros canais", diz o coordenador de marketing da campanha de Aridelmo, Pedro Roque. Lúcia Dornellas, coordenadora da campanha de Jackeline, avalia que a internet será ainda mais preponderante para a petista. "Ela é jovem (tem 34 anos) e quer conversar com a população jovem", afirma. A defesa do ex-presidente Lula (PT) também fará parte do discurso na TV. "Vamos tratar disso o tempo inteiro no programa", adianta.

Já a coordenadora de comunicação da campanha de Manato, Nerissa Neves, diz que a internet é relevante não apenas como alternativa, mas por permitir interatividade com os eleitores. "Não só seguindo a onda do Bolsonaro (presidenciável do PSL que tem alto engajamento nas redes sociais), mas porque é o mais democrático", avaliou a jornalista. Procurada pela reportagem, a assessoria de Rose de Freitas não deu retorno.

Antonio Henrique Antunes, da Seção de Cadastro e Informações Eleitorais do TRE, lembra que são 35 dias de propaganda no rádio e na TV. Em todos haverá inserções nos comerciais. Já o programa dos candidatos ao governo irá ao ar às segundas, quartas e sextas.

RELEVÂNCIA

no último dia 17, quando esteve em Vitória. O cientista político Adriano Gianturco, do Ibmec, avalia que "o tempo de TV não conta o quanto se pensa". "Se você não está (no horário eleitoral) as pessoas não sabem ou esquecem que você é candidato. Mas ter cinco segundos a mais ou a menos não faz diferença, não convence o eleitor. Até porque TV é um meio mais passivo que a internet. TV ligada não quer dizer que a pessoa está lá (assistindo)", pontuou o italiano à reportagem

O consultor em marketing político Darlan Campos considera as inserções mais relevantes que o programa exibido em bloco. "A inserção chega como se fosse uma propaganda qualquer e pega quem está assistindo despreparado".

TEMPO DE TV DOS CANDIDATOS AO GOVERNO

ANDRÉ MOREIRA (PSOL)

André Moreira Crédito: Fernando Madeira

Coligação: PSOL e PCB

Tempo do programa de TV: 14 segundos

Inserções: 27 no 1º turno, o que equivale a uma média de 0,7 por dia

ARIDELMO TEIXEIRA (PTB)

Aridelmo Teixeira Crédito: Fernando Madeira

Coligação: PTB e PMB

Tempo do programa de TV: 36 segundos

Inserções: 68 no 1º turno, o que equivale a uma média de 1,9 por dia

CARLOS MANATO (PSL)

Carlos Manato é deputado federal há quatro mandatos Crédito: Carlos Alberto Silva

Coligação: PSL, PRB e PR

Tempo do programa de TV: 1min11s

Inserções: 129 no 1º turno, o que equivale a uma média de 3,6 por dia

JACKELINE ROCHA (PT)

Jackeline Rocha Crédito: Fernando Madeira

Coligação: PT

Tempo do programa de TV: 1min26s

Inserções: 157 em todo o 1º turno, o que equivale a uma média de 4,4 por dia

RENATO CASAGRANDE (PSB)

Renato Casagrande Crédito: Fernando Madeira

Coligação: PSB, PHS, PROS, PV, PSC, Avante, PTC, PPS, PSDB, DEM, PDT, PP, PCdoB, PPL, DC, SDD, PRP e PSD

Tempo de TV: 3min55s

Inserções: 427 no 1º turno, média de 12,2 por dia

ROSE DE FREITAS (PODEMOS)

Rose de Freitas Crédito: Fernando Madeira

Coligação: Podemos, PRTB, Rede, MDB, PMN, Patriota

Tempo do programa de TV: 1min35s