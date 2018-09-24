Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Casagrande tem 56,8% de intenções de voto e lidera corrida ao governo
Pesquisa Futura

Casagrande tem 56,8% de intenções de voto e lidera corrida ao governo

Novo levantamento do Instituto Futura mostra que, se as eleições fossem hoje, ex-governador ganharia a eleição no primeiro turno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2018 às 20:18

Publicado em 24 de Setembro de 2018 às 20:18

Candidato pelo PSB, Renato Casagrande se mantém à frente na corrida ao governo do Estado, de acordo com o resultado do novo levantamento do Instituto Futura, divulgado nesta segunda-feira (24). Se as eleições fossem hoje, ele teria 56,8% dos votos dos eleitores capixabas.
O percentual obtido na pesquisa estimulada (quando o nome dos candidatos é informado aos entrevistados) é menor que o registrado em agosto deste ano, quando o socialista alcançou 60,8%. No entanto, ele permanece liderando com folga em relação a Rose Freitas (Podemos) e Carlos Manato (PSL), que ocupam o segundo e o terceiro lugar, respectivamente.
Considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos, a senadora e o deputado federal estão tecnicamente empatados, com 9% e 8,5% das intenções de voto, respectivamente. Na sequência, aparecem Jackeline Rocha (PT), com 4,5%; Aridelmo Teixeira (PTB), com 3% e André Moreira (PSOL), com 1,4%. Brancos e nulos somam 9,5% e indecisos são 7,4%.
A pesquisa Futura entrevistou 800 eleitores nos dias 20 e 21 de setembro e seu grau de confiabilidade é de 95%. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o levantamento está registrado sob o número ES-00691-2018.
ESPONTÂNEA
Na pesquisa espontânea, na qual o nome dos concorrentes ao Palácio Anchieta não foi citado para os eleitores, Casagrande tem 43,9% das intenções de voto, contra 5,3% de Carlos Manato e 4,4% de Rose de Freitas. Jackeline Rocha possui 1,9% das intenções, Aridelmo Teixeira, 1,4% e André Moreira 0,3%.
REJEIÇÃO
Quando questionados sobre em qual dos candidatos não votariam em hipótese alguma, a maioria dos eleitores (23,8%) optou pelo nome de Jackeline Rocha. O segundo maior índice de rejeição é o de Rose de Freitas, 22,1%, seguido de Carlos Manato, 16%. André Moreira possui 12% de rejeição.
Já Renato Casagrande é rejeitado por 10,5% dos capixabas. O percentual só não é menor do que o de Aridelmo Teixeira, 9,6%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suzuki e-Vitara chega ao Brasil com preço de lançamento de R$ 259.990
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre a Sexta-Feira Santa
Imagem de destaque
Porquinho-da-índia: 7 curiosidades que você precisa conhecer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados