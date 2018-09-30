Casagrande percorre bairros de Vitória e da Região Serrana em campanha

Renato Casagrande (PSB) fez campanha na região de São Pedro Crédito: Natalia Devens

Mesmo sob uma chuva fraca, o candidato ao governo do Estado Renato Casagrande (PSB) aproveitou o último domingo antes do 1º turno das eleições para percorrer a região de São Pedro, em Vitória, pedindo votos. Na manhã deste domingo (30), o socialista foi de caminhonete, junto a um trio elétrico, pela Avenida Serafim Derenzi, discursando e acenando para a população. Também participaram do ato candidatos a deputado estadual da região. Casagrande visitou a feira livre que ocorria no bairro.

A atividade de campanha foi até o bairro Resistência e de lá Casagrande seguiu para Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, para participar de um almoço beneficente. Nesta segunda-feira (1º) ele fará agendas em municípios do Litoral Sul, como Itapemirim e Piúma.