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Reta final

Casagrande percorre bairros de Vitória e da Região Serrana em campanha

O candidato do PSB tem utilizado a estratégia de passar por avenidas movimentadas para pedir votos e interagir com a população
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 set 2018 às 16:25

Publicado em 30 de Setembro de 2018 às 16:25

Renato Casagrande (PSB) fez campanha na região de São Pedro Crédito: Natalia Devens
Mesmo sob uma chuva fraca, o candidato ao governo do Estado Renato Casagrande (PSB) aproveitou o último domingo antes do 1º turno das eleições para percorrer a região de São Pedro, em Vitória, pedindo votos. Na manhã deste domingo (30), o socialista foi de caminhonete, junto a um trio elétrico, pela Avenida Serafim Derenzi, discursando e acenando para a população. Também participaram do ato candidatos a deputado estadual da região. Casagrande visitou a feira livre que ocorria no bairro.
A atividade de campanha foi até o bairro Resistência e de lá Casagrande seguiu para Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, para participar de um almoço beneficente. Nesta segunda-feira (1º) ele fará agendas em municípios do Litoral Sul, como Itapemirim e Piúma.
Segundo ele, depois disso o planejamento é ficar mais focado na Região Metropolitana. "Vamos até sábado à noite, de acordo com o que a legislação permite, com essa estratégia de massificar a campanha junto à população. Não fazemos carreata, porque atrapalha o trânsito. Prefiro ir mais perto das pessoas. A campanha também tem outras frentes com a vice, em outras agendas, com os candidatos ao Senado. Seguimos confiantes", declarou.

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