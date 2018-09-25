Casagrande pede apoio para formar base no Senado e Câmara

O candidato a governador do Estado, Renato Casagrande (PSB) convidou vereadores dos 78 municípios do Espírito Santo para uma reunião na manhã desta terça-feira (25), na sede do Clube dos Oficiais, em Vitória. O socialista, que já havia conversado com os vereadores de cada Câmara antes da campanha, pediu apoio dos parlamentares para ajudar a eleger deputados federais e senadores de sua chapa.
Os candidatos ao Senado Ricardo Ferraço (PSDB) e Marcos do Val (PPS) também tiveram espaço para falar no palanque de Casagrande. Cada um dos dois falou os mesmos 20 minutos que o candidato a governador teve para discursar.
"Esses últimos 12 dias são fundamentais para definir a eleição no Estado. Vocês estão me dando a oportunidade de governar, mas é bom que me deem o apoio que eu preciso no Senado, na Câmara e na Assembleia Legislativa. Para nós isso é muito importante, para tocar os projetos que temos em mente", disse Casagrande, ao microfone.
Cerca de 100 pessoas, entre vereadores e assessores, estiveram no evento. Ricardo Ferraço destacou o trabalho dos vereadores que, segundo ele, são os responsáveis por "abrir o debate com a sociedade". O senador, que tenta a reeleição, está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto do Instituto Futura, seguido de perto pelo delegado Fabiano Contarato (Rede).
"Quando tentaram roubar nosso estaleiro da Jurong, tentaram levar para o Rio de Janeiro, com a obra já iniciada, onde que estava o Ricardo? Estava brigando e lutando para não deixar isso acontecer. Para o Estado continuar tendo voz, não adianta vir com bravata, não é só com discurso. Ele é importante, mas é preciso ter trabalho, dar o bom combate nas ideias e defender o Estado", discursou Ferraço.
O consultor em segurança Marcos do Val (PPS) também subiu ao palanque para falar para os vereadores. Ele destacou o convite feito por Casagrande para que ele fosse candidato ao Senado, como uma forma de dar continuidade ao seu trabalho na área da segurança pública.
"Quando Casagrande me fez o convite, fui pensar sobre a possibilidade. Trabalho com a segurança pública há 20 anos e vi um cenário em que policiais militares, que são os profissionais que têm maior preparo para lidar com pressões emocionais, entrando em depressão e se suicidando por conta da crise de segurança. Como cidadão, eu não podia ficar acompanhando isso acontecer sem fazer nada", disse Do Val.
"CABO ELEITORAL DE LUXO, NÃO"
O presidente Associação das Câmaras Municipais do Espírito Santo (Ascames), Wilton Minarini (PSD), que também é presidente da Câmara de Baixo Guandu, disse que os vereadores estão prontos para participar da gestão do Estado, independente de quem vencer as eleições, e destacou que os parlamentares municipais não são "cabos eleitorais de luxo".
"Não queremos participar só dos bastidores. Nós é que estamos mais próximos da eleição, com contato direto com o eleitor, é importante que se tenha espaço para que possamos levar nossas demandas até o governo. Já ouvi gente dizer, inclusive dentro do Tribunal de Contas do Estado, que o cargo de vereador tinha que acabar. Se acabar, o país pára, vai virar um caos, analisou.