Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Casagrande pede apoio para formar base no Senado e Câmara
"Cabo eleitoral de luxo"

Casagrande pede apoio para formar base no Senado e Câmara

Cerca de 100 vereadores se reuniram com o candidato a governador, que pediu ajuda para os candidatos ao Senado de sua coligação, Ricardo Ferraço e Marcos do Val
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 19:04

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 19:04

Wilton Minarini, presidente da Associação das Câmaras Municipais (Ascames), discursa ao lado de Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Divulgação
O candidato a governador do Estado, Renato Casagrande (PSB) convidou vereadores dos 78 municípios do Espírito Santo para uma reunião na manhã desta terça-feira (25), na sede do Clube dos Oficiais, em Vitória. O socialista, que já havia conversado com os vereadores de cada Câmara antes da campanha, pediu apoio dos parlamentares para ajudar a eleger deputados federais e senadores de sua chapa.
Os candidatos ao Senado Ricardo Ferraço (PSDB) e Marcos do Val (PPS) também tiveram espaço para falar no palanque de Casagrande. Cada um dos dois falou os mesmos 20 minutos que o candidato a governador teve para discursar.
"Esses últimos 12 dias são fundamentais para definir a eleição no Estado. Vocês estão me dando a oportunidade de governar, mas é bom que me deem o apoio que eu preciso no Senado, na Câmara e na Assembleia Legislativa. Para nós isso é muito importante, para tocar os projetos que temos em mente", disse Casagrande, ao microfone.
Cerca de 100 pessoas, entre vereadores e assessores, estiveram no evento. Ricardo Ferraço destacou o trabalho dos vereadores que, segundo ele, são os responsáveis por "abrir o debate com a sociedade". O senador, que tenta a reeleição, está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto do Instituto Futura, seguido de perto pelo delegado Fabiano Contarato (Rede).
"Quando tentaram roubar nosso estaleiro da Jurong, tentaram levar para o Rio de Janeiro, com a obra já iniciada, onde que estava o Ricardo? Estava brigando e lutando para não deixar isso acontecer. Para o Estado continuar tendo voz, não adianta vir com bravata, não é só com discurso. Ele é importante, mas é preciso ter trabalho, dar o bom combate nas ideias e defender o Estado", discursou Ferraço.
O consultor em segurança Marcos do Val (PPS) também subiu ao palanque para falar para os vereadores. Ele destacou o convite feito por Casagrande para que ele fosse candidato ao Senado, como uma forma de dar continuidade ao seu trabalho na área da segurança pública.
"Quando Casagrande me fez o convite, fui pensar sobre a possibilidade. Trabalho com a segurança pública há 20 anos e vi um cenário em que policiais militares, que são os profissionais que têm maior preparo para lidar com pressões emocionais, entrando em depressão e se suicidando por conta da crise de segurança. Como cidadão, eu não podia ficar acompanhando isso acontecer sem fazer nada", disse Do Val.
"CABO ELEITORAL DE LUXO, NÃO"
O presidente Associação das Câmaras Municipais do Espírito Santo (Ascames), Wilton Minarini (PSD), que também é presidente da Câmara de Baixo Guandu, disse que os vereadores estão prontos para participar da gestão do Estado, independente de quem vencer as eleições, e destacou que os parlamentares municipais não são "cabos eleitorais de luxo".
"Não queremos participar só dos bastidores. Nós é que estamos mais próximos da eleição, com contato direto com o eleitor, é importante que se tenha espaço para que possamos levar nossas demandas até o governo. Já ouvi gente dizer, inclusive dentro do Tribunal de Contas do Estado, que o cargo de vereador tinha que acabar. Se acabar, o país pára, vai virar um caos, analisou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bolo de banana simples
Bolo de banana-prata simples e bem macio: veja como fazer
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 05/04/2026
Imagem de destaque
A fé de A a Z: as palavras que constroem a história da Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados