Casagrande pede apoio para formar base no Senado e Câmara

Wilton Minarini, presidente da Associação das Câmaras Municipais (Ascames), discursa ao lado de Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Divulgação

O candidato a governador do Estado, Renato Casagrande (PSB) convidou vereadores dos 78 municípios do Espírito Santo para uma reunião na manhã desta terça-feira (25), na sede do Clube dos Oficiais, em Vitória. O socialista, que já havia conversado com os vereadores de cada Câmara antes da campanha, pediu apoio dos parlamentares para ajudar a eleger deputados federais e senadores de sua chapa.

Os candidatos ao Senado Ricardo Ferraço (PSDB) e Marcos do Val (PPS) também tiveram espaço para falar no palanque de Casagrande. Cada um dos dois falou os mesmos 20 minutos que o candidato a governador teve para discursar.

"Esses últimos 12 dias são fundamentais para definir a eleição no Estado. Vocês estão me dando a oportunidade de governar, mas é bom que me deem o apoio que eu preciso no Senado, na Câmara e na Assembleia Legislativa. Para nós isso é muito importante, para tocar os projetos que temos em mente", disse Casagrande, ao microfone.

seguido de perto pelo delegado Fabiano Contarato (Rede). Cerca de 100 pessoas, entre vereadores e assessores, estiveram no evento. Ricardo Ferraço destacou o trabalho dos vereadores que, segundo ele, são os responsáveis por "abrir o debate com a sociedade". O senador, que tenta a reeleição, está em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto do Instituto Futura,

"Quando tentaram roubar nosso estaleiro da Jurong, tentaram levar para o Rio de Janeiro, com a obra já iniciada, onde que estava o Ricardo? Estava brigando e lutando para não deixar isso acontecer. Para o Estado continuar tendo voz, não adianta vir com bravata, não é só com discurso. Ele é importante, mas é preciso ter trabalho, dar o bom combate nas ideias e defender o Estado", discursou Ferraço.

O consultor em segurança Marcos do Val (PPS) também subiu ao palanque para falar para os vereadores. Ele destacou o convite feito por Casagrande para que ele fosse candidato ao Senado, como uma forma de dar continuidade ao seu trabalho na área da segurança pública.

"Quando Casagrande me fez o convite, fui pensar sobre a possibilidade. Trabalho com a segurança pública há 20 anos e vi um cenário em que policiais militares, que são os profissionais que têm maior preparo para lidar com pressões emocionais, entrando em depressão e se suicidando por conta da crise de segurança. Como cidadão, eu não podia ficar acompanhando isso acontecer sem fazer nada", disse Do Val.

"CABO ELEITORAL DE LUXO, NÃO"

O presidente Associação das Câmaras Municipais do Espírito Santo (Ascames), Wilton Minarini (PSD), que também é presidente da Câmara de Baixo Guandu, disse que os vereadores estão prontos para participar da gestão do Estado, independente de quem vencer as eleições, e destacou que os parlamentares municipais não são "cabos eleitorais de luxo".