Crédito: Gazeta Online

O governador eleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) comentou o resultado das eleições presidenciais e fez um apelo ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) pedindo diálogo e a promoção da união do país.

Your browser does not support the audio element. Casagrande pede abertura ao diálogo e respeito às minorias

Em coletiva de imprensa realizada em seu escritório na Praia do Canto após o resultado, Casagrande afirmou ser necessário ainda que o novo presidente respeite a Constituição e as minorias.

"Num país com a democracia tão grande quanto o nosso, se exige de quem ganhar um passo em direção ao diálogo e a pacificação. E importante para o presidente eleito até para que ele ganhe base para governar. Nos temos grandes desafios e problemas a enfrentar e é preciso de que se faça as grandes reformas. Além disso, é bom que o presidente possa respeitar as minorias e possa ter na Constituição o seu apoio para que governe e com Justiça", disse Casagrande.