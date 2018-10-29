O governador eleito do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) comentou o resultado das eleições presidenciais e fez um apelo ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) pedindo diálogo e a promoção da união do país.
Casagrande pede abertura ao diálogo e respeito às minorias
Em coletiva de imprensa realizada em seu escritório na Praia do Canto após o resultado, Casagrande afirmou ser necessário ainda que o novo presidente respeite a Constituição e as minorias.
"Num país com a democracia tão grande quanto o nosso, se exige de quem ganhar um passo em direção ao diálogo e a pacificação. E importante para o presidente eleito até para que ele ganhe base para governar. Nos temos grandes desafios e problemas a enfrentar e é preciso de que se faça as grandes reformas. Além disso, é bom que o presidente possa respeitar as minorias e possa ter na Constituição o seu apoio para que governe e com Justiça", disse Casagrande.
O governador eleito afirmou não crer num isolamento do Estado em função de estar em um campo político diferente do de Bolsonaro. "Nós temos total condição de ter uma relação institucional com o governo federal. Estamos abertos ao diálogo e vamos esperar o primeiro aceno do presidente para isso".