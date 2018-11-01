Casagrande não vai morar na Residência Oficial em 2019

Residência Oficial do Governo do ES Crédito: Montagem sobre imagem do Google Earth

O governador eleito no Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que não vai morar na Residência Oficial da Praia da Costa, em Vila Velha, quando assumir novamente o comando do Palácio Anchieta.

Casagrande disse ainda que pretende ficar no apartamento onde mora atualmente, no bairro Bento Ferreira, em Vitória.

Quando assumiu o governo do Estado pela primeira vez, em 2011, Casagrande também optou por dispensar a Residência Oficial como moradia para ele, a esposa e os filhos. Mas seis meses depois de tomar posse, mudou-se para o local com a família.

SÓ PARA REUNIÕES

Em 2015, Hartung dispensou morar na Residência Oficial. Nos últimos quatro anos, a casa está sendo usada para reuniões de trabalho, assim como é usada para hospedagem de autoridades de fora do Estado.

Todo o terreno tem 100 mil m², acesso privativo para à praia, campo de futebol e heliponto.

Mas, vale lembrar, que geralmente os despachos do governo são feitos do Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo estadual.