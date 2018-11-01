Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Casagrande não vai morar na Residência Oficial em 2019
Praia da Costa

Casagrande não vai morar na Residência Oficial em 2019

Governador eleito afirmou que pretende ficar no apartamento dele em Bento Ferreira, Vitória, durante o mandato

Publicado em 31 de Outubro de 2018 às 22:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2018 às 22:50
Residência Oficial do Governo do ES Crédito: Montagem sobre imagem do Google Earth
O governador eleito no Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que não vai morar na Residência Oficial da Praia da Costa, em Vila Velha, quando assumir novamente o comando do Palácio Anchieta.
Casagrande disse ainda que pretende ficar no apartamento onde mora atualmente, no bairro Bento Ferreira, em Vitória.
Quando assumiu o governo do Estado pela primeira vez, em 2011, Casagrande também optou por dispensar a Residência Oficial como moradia para ele, a esposa e os filhos. Mas seis meses depois de tomar posse, mudou-se para o local com a família.
SÓ PARA REUNIÕES
Em 2015, Hartung dispensou morar na Residência Oficial. Nos últimos quatro anos, a casa está sendo usada para reuniões de trabalho, assim como é usada para hospedagem de autoridades de fora do Estado.
Todo o terreno tem 100 mil m², acesso privativo para à praia, campo de futebol e heliponto.
Mas, vale lembrar, que geralmente os despachos do governo são feitos do Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo estadual.
Mesmo sem morar na casa, ela possui despesas mensais. Só de energia elétrica e água, por mês, custaram em média R$ 7.385,24, em 2017.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados