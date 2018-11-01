Casagrande não vai morar na Residência Oficial em 2019

O governador eleito no Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou que não vai morar na Residência Oficial da Praia da Costa, em Vila Velha, quando assumir novamente o comando do Palácio Anchieta.
Casagrande disse ainda que pretende ficar no apartamento onde mora atualmente, no bairro Bento Ferreira, em Vitória.
Quando assumiu o governo do Estado pela primeira vez, em 2011, Casagrande também optou por dispensar a Residência Oficial como moradia para ele, a esposa e os filhos. Mas seis meses depois de tomar posse, mudou-se para o local com a família.
SÓ PARA REUNIÕES
Em 2015, Hartung dispensou morar na Residência Oficial. Nos últimos quatro anos, a casa está sendo usada para reuniões de trabalho, assim como é usada para hospedagem de autoridades de fora do Estado.
Todo o terreno tem 100 mil m², acesso privativo para à praia, campo de futebol e heliponto.
Mas, vale lembrar, que geralmente os despachos do governo são feitos do Palácio Anchieta, sede do Poder Executivo estadual.
Mesmo sem morar na casa, ela possui despesas mensais. Só de energia elétrica e água, por mês, custaram em média R$ 7.385,24, em 2017.