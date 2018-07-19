Casagrande e Ricardo conversam, mas Colnago tenta garantir indicação

Ricardo Ferraço teve o inquérito arquivado por ministro do STF no início de junho Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

O ex-governador Renato Casagrande (PSB), pré-candidato ao governo do Estado, e o senador Ricardo Ferraço (PSDB), que vai tentar a reeleição, encontraram-se nesta quinta-feira (19) na sede do PDT estadual, em Vitória. Na reunião também estava o presidente dos pedetistas, Sérgio Vidigal. Não houve definição alguma quanto a uma possível aliança e a conversa foi informal em meio à movimentação do vice-governador César Colnago, líder estadual do PSDB, que tenta viabilizar a própria candidatura ao Palácio Anchieta.

"Havia uma conversa, marcada informalmente, não entre partidos, mas entre o Ricardo, eu e o Renato. Tínhamos marcado essa conversa antes do César colocar o nome dele a governador. E aproveitamos para fazer uma reunião do PSB com PDT", conta Vidigal. "Não se resolveu nada  entre o PSDB e PSB  porque o Ricardo está com essa questão da candidatura própria do partido", complementa. Mas os laços entre PSB e PDT se fortaleceram. A expectativa do PDT é que os socialistas façam palanque para o presidenciável Ciro Gomes.

Nos bastidores, a avaliação é que Ferraço gostaria de formar chapa com Casagrande, posição em que ficaria mais confortável para disputar o Senado, com um candidato ao governo mais competitivo. Mas Colnago movimenta-se em recorrentes conversas com partidos desde esta quarta-feira (18), marcando posição e tentando amarrar alianças para as eleições proporcionais (para deputado estadual e federal).

Alguns integrantes do grupo de partidos governistas já consideram o vice-governador como candidato ao Palácio e, se esse cenário se confirmar, por determinação partidária não haveria outro espaço para Ferraço se firmar.

Na outra vaga ao Senado na chapa, pelo lado governista, ficaria o deputado estadual Amaro Neto (PRB). Alguns partidos da base são refratários à concentração de espaços com o PSDB nessa situação (na cabeça de chapa e uma vaga ao Senado).

Por outro lado, os pedetistas não se oporiam à entrada de Ferraço numa eventual parceria com o PSB e nem que ele, pessoalmente, pedisse votos para o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin, presidenciável tucano, desde que o PSB garantisse o palanque para Ciro.

"A sensação é que o Renato quer que ele vá (para a aliança com o PSB) e que o Ricardo quer ir, mas há essa questão da candidatura do Colnago. Se o PSDB decidir que vai ter candidato, o Ricardo não tem pra onde correr", comenta uma pessoa que acompanha de perto as tratativas entre os partidos. Essas movimentações antagônicas de Colnago e Ferraço não se dariam por animosidade pessoal entre os dois, mas por questões pragmáticas mesmo.

aparece em quarto lugar, com 4% de intenções de voto, atrás do tenente-coronel da Polícia Militar Carlos Aberto Foresti (PSL), que tem 4,3%. Nesse cenário, Casagrande lidera com 58,4%. Esses são os percentuais projetados caso as eleições, a serem realizadas em 7 de outubro, fossem hoje. Na mais recente pesquisa Futura, o vice-governador, com 4% de intenções de voto, atrás do tenente-coronel da Polícia Militar Carlos Aberto Foresti (PSL), que tem 4,3%. Nesse cenário, Casagrande lidera com 58,4%. Esses são os percentuais projetados caso as eleições, a serem realizadas em 7 de outubro, fossem hoje.

VONTADE

"Existe uma vontade do Ricardo de fazer uma composição com o Casagrande, mas existe também o cenário de candidatura própria com o Colnago. Nós não vamos nos meter nisso. O PSB não tem nem o direito de se meter nisso", avalia o deputado federal Paulo Foletto (PSB), que não participou da reunião desta quinta, mas acompanha as movimentações.

O presidente estadual do PSB, Luiz Carlos Ciciliotti, diz que o partido "conversa com todo mundo", mas que o avanço atual é em relação à aliança com o PDT. "Isso está bem encaminhado (a parceria majoritária com os pedetistas). Estamos conversando agora sobre proporcionais", conta. Ciciliotti também esteve na sede do PDT nesta quinta. Quanto a Ricardo Ferraço, ele foi bem mais cauteloso e sucinto: "O Ricardo passou por lá".

O mesmo tom adota Renato Casagrande: "Me encontrei com Ricardo lá. Estávamos em reunião e ele estava chegando. Só perguntei como estava o PSDB, como estava com o César, mas não nos aprofundamos".