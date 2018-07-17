Casagrande é líder no segundo turno

Apesar de nenhum dos cenários projetados sem a participação do governador Paulo Hartung (MDB) na disputa pelo comando do Executivo estadual indicar a possibilidade de segundo turno  apontando a vitória do ex-governador Renato Casagrande (PSB) já em 7 de outubro, o Instituto Futura testou como se sairiam os pré-candidatos em uma eventual segunda votação.

O socialista, mais uma vez, lidera em cinco cenários, inclusive no que simula um embate com o emedebista: são 49,8% de intenções de voto para Casagrande e 38,6% para Hartung.

Se o embate fosse com o senador Ricardo Ferraço (PSDB)  que já declarou que não vai concorrer ao Palácio Anchieta este ano , o ex-governador alcançaria 67,6% e o tucano, 15,6%.

Se a disputa ocorresse entre o deputado estadual Amaro Neto (PRB) e o socialista, o placar fica menos elástico: 62,8% para o ex-governador e 21,6% para o parlamentar. Amaro também já descartou entrar nessa briga. Entre Casagrande e o vice-governador César Colnago (PSDB), o socialista ficaria com 73,6% e o vice-governador com 7%. Na hipótese de o ex-governador enfrentar a senadora Rose de Freitas (Podemos) no segundo turno, as intenções de voto são de 68,4% para Casagrande e 14,9% para a senadora.

Votos válidos

Uma eleição somente vai para o segundo turno se nenhum dos candidatos obtiver mais da metade dos votos válidos (excluídos os votos em branco e os votos nulos). Isso no caso da disputa para o governo, retratada aqui. Nas eleições municipais somente há segundo turno se essa situação ocorrer em cidades com mais de 200 mil eleitores.