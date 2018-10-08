Casagrande diz que retomar a segurança será sua prioridade

Governador eleito, Casagrande é carregado no colo por apoiadores após resultado das urnas no Espírito Santo Crédito: Marcelo Prest

O governador eleito Renato Casagrande (PSB) comemorou o resultado de sua eleição, em 1° turno, afirmando que a marca de seu próximo governo será a retomada do comando da segurança pública no Estado. Em entrevista coletiva na noite deste domingo (7), no escritório do partido, na Praia do Canto, em Vitória, logo após a divulgação do resultado, ele enfatizou a importância da vitória em meio ao contexto eleitoral polarizado no país.

"Recebo com muita alegria e gratidão. Foi uma eleição anormal, diferente. Com seis candidatos, convivendo com uma eleição nacional tensa, de um lado a de Jair Bolsonaro, do outro a do PT, e nós sem vínculo direto com nenhuma delas. Mas a população capixaba sustentou nosso programa, e mesmo nesse ambiente difícil, nos deu a vitoria em 1° turno", disse Casagrande, que foi eleito com governador com 55,49%

O socialista, que comemorou sua vitória ao lado de sua vice, Jacqueline Moraes (PSB), também falou sobre seus principais focos.

"Pode esperar um governo ético, transparente, que olhe para frente, que não fique ligado a política menor. As principais áreas de atuação serão a retomada do comando da segurança pública no Estado, que está desorganizado, queremos descentralizar os serviços de saúde, melhorar a qualidade da educação e um bom plano de investimento em infraestrutura", detalhou o governador eleito.

Ao longo da campanha, ele afirmou que pretende retormar o projeto Estado Presente na área de segurança pública, além de reativar o Batalhão de Missões Especiais (BME) e as Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).

Após a entrevista coletiva, Casagrande seguiu para seu comitê de campanha, em Jucutuquara, Vitória, onde foi recebido com festa e carregado por apoiadores.

PRESIDÊNCIA

Quanto à possibilidade de segundo turno para a eleição presidencial, Casagrande ainda não definiu qual candidato deve receber seu apoio.

"No segundo turno, meu partido nacional terá uma decisão, e tenho que tomar uma posição que respeite todos os votos que eu tive. Tive de quem votou em Fernando Haddad, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes. Eu, pessoalmente, terei que verificar uma forma de respeitar todos que manifestaram apoio a mim", disse.

O socialista, que retorna ao Palácio Anchieta em janeiro de 2019, ainda não definiu quando deve iniciar a transição, e nem equipe.

Casagrande Crédito: Marcelo Prest

Sobre o fato de assumir a cadeira sucedendo o adversário político, Paulo Hartung (MDB), que fez diversas críticas a ele durante o governo, Casagrande afirmou que lidará com tranquilidade.