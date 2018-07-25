Casagrande diz que não muda estratégia, e Rose fica em silêncio

Rose de Freitas não deu declarações, mas aliados garantem pré-candidatura Crédito: Tadeu Sposito

Enquanto governistas tecem um novo cenário, vislumbrando a volta do governador Paulo Hartung (MDB) ao páreo para disputar a reeleição, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) diz não se preocupar com a possibilidade.

"Me lancei pré-candidato a governador no final de março. Não estou analisando quem vai ser ou não candidato a governador para poder trabalhar. Estava trabalhando independentemente disso. Não me importa quem virá candidato a governador. Respeitarei a todos e a todas. O que nos cabe é apresentar nossas propostas", afirmou Casagrande, nesta terça-feira (24), logo após o anúncio da parceria entre PSB, PDT, DEM e PSDB.

No meu trabalho e na minha estratégia não muda nada. Não mudou quando ele (Hartung) anunciou que não seria (candidato) e não mudará se ele anunciar que será. O meu trabalho continua do mesmo jeito Renato Casagrande (PSB) - Pré-candidato ao governo do Estado

Questionado sobre a viabilidade da manutenção do PSDB na aliança com a volta de Hartung à corrida eleitoral, o socialista foi cauteloso: "O Ricardo (Ferraço, senador tucano) estava aqui legitimado pela direção estadual do partido e manifestou a posição partidária. É um assunto que eles resolverão".

Pesquisa Futura publicada por A Gazeta no último dia 17 mostra que, se as eleições fossem hoje, Casagrande venceria no primeiro turno, em simulações com diversos possíveis candidatos governistas, mas todos eles já recuaram. Já disputando contra o governador, o socialista ainda ficaria à frente, mas com menos vantagem. O ex-governador apareceu com 42% das intenções de voto e o emedebista, com 32,9%.

Um aliado do socialista aventa que o ensaio da reviravolta de Hartung pode não passar de um blefe, "só para atrapalhar a nossa articulação".

Até agora, Casagrande conta com o apoio declarado de ao menos 11 partidos. O PHS poderia ser o 12º. O presidente estadual da legenda, Rogerinho Pinheiro, diz que está "99%" certa a parceria.

Há insegurança, no entanto, sobre quantas siglas se manteriam impassíveis após um aceno de Hartung, a começar pelo PSDB.

O ex-secretário José Carlos da Fonseca Júnior (PSD), designado nesta terça-feira como porta-voz do bloco dos partidos aliados a Hartung, diz que o grupo governista dá como certa a permanência dos tucanos com o bloco.

O PSDB estava desde o início da nossa aliança, César Colnago é vice-governador, Ricardo Ferraço é o candidato à reeleição do movimento. Com todo respeito, tenho certeza que o PSDB vai cuidar disso internamente, e nós, no âmbito da coligação, vamos avançando para buscar a melhor formatação. Tudo leva a crer, e a nossa expectativa é que estejamos todos juntos José Carlos da Fonseca Júnior (PSD) - Porta-voz da base aliada

ROSE DE FREITAS

Após o anúncio de declinação dos três principais nomes que poderiam encabeçar a chapa governista  Amaro, Ferraço e Colnago , na última sexta, as siglas do blocão intensificaram o contato também com a chapa da senadora Rose de Freitas (Podemos). As que haviam avançado mais teriam sido o PRB e PROS.