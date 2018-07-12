Casagrande diz que estratégia não muda

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A saída do governador Paulo Hartung (MDB) da corrida eleitoral pelo Palácio Anchieta não vai alterar os planos de campanha do ex-governador Renato Casagrande (PSB), de acordo com o socialista. Somente dois dias após o anúncio do adversário, Casagrande decidiu comentar nesta quarta-feira (11) sobre o movimento político, e fez questão de frisar que suas articulações independem do que será feito pelo grupo político oposto.

"Tomei a decisão pela minha pré-candidatura após ouvir muita gente, e anunciei desde o final de março, antes de acabar o prazo de desincompatibilização, portanto sem saber sobre qual candidatura ele optaria. O movimento que estou fazendo não tem alteração. Continuarei percorrendo bairros e regiões, municípios do interior para construir e debater o programa de governo com a sociedade, declarou o ex-governador.

Ele prefere não fazer avaliações sobre o nome apoiado pelo grupo político de Hartung, ainda indefinido entre Ricardo Ferraço (PSDB), Amaro Neto (PRB) e César Colnago (PSDB). Apesar de Ferraço, o mais cotado, ter mantido uma boa proximidade com o socialista nos últimos tempos, isso não torna a campanha mais fácil para ele.

"É importante que eles decidam primeiro. Não posso falar sobre hipóteses, analisar cenário que não existe. Não existe campanha fácil em lugar nenhum, qualquer que seja o candidato enfrentaremos com humildade, pé no chão. O momento ainda é de observar o quadro, opina.

Ele minimizou possíveis atritos na relação com a também pré-candidata Rose de Freitas (Podemos), de que estaria mais distante nas últimas semanas. "Nós dois estamos na disputa, cada um tem um projeto político. É natural que cada um cuide das suas alianças".