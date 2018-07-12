Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Hartung fora da eleição

Casagrande diz que estratégia não muda

Principal adversário de Paulo Hartung na disputa, socialista estava evitando comentar sobre desistência do governador

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 00:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 00:36
Crédito: Divulgação
A saída do governador Paulo Hartung (MDB) da corrida eleitoral pelo Palácio Anchieta não vai alterar os planos de campanha do ex-governador Renato Casagrande (PSB), de acordo com o socialista. Somente dois dias após o anúncio do adversário, Casagrande decidiu comentar nesta quarta-feira (11) sobre o movimento político, e fez questão de frisar que suas articulações independem do que será feito pelo grupo político oposto.
"Tomei a decisão pela minha pré-candidatura após ouvir muita gente, e anunciei desde o final de março, antes de acabar o prazo de desincompatibilização, portanto sem saber sobre qual candidatura ele optaria. O movimento que estou fazendo não tem alteração. Continuarei percorrendo bairros e regiões, municípios do interior para construir e debater o programa de governo com a sociedade, declarou o ex-governador.
Ele prefere não fazer avaliações sobre o nome apoiado pelo grupo político de Hartung, ainda indefinido entre Ricardo Ferraço (PSDB), Amaro Neto (PRB) e César Colnago (PSDB). Apesar de Ferraço, o mais cotado, ter mantido uma boa proximidade com o socialista nos últimos tempos, isso não torna a campanha mais fácil para ele.
"É importante que eles decidam primeiro. Não posso falar sobre hipóteses, analisar cenário que não existe. Não existe campanha fácil em lugar nenhum, qualquer que seja o candidato enfrentaremos com humildade, pé no chão. O momento ainda é de observar o quadro, opina.
Ele minimizou possíveis atritos na relação com a também pré-candidata Rose de Freitas (Podemos), de que estaria mais distante nas últimas semanas. "Nós dois estamos na disputa, cada um tem um projeto político. É natural que cada um cuide das suas alianças".
O bloco de partidos que avalia aliança com Casagrande, formado por PSC, PTB, PTC, PV, PPL e Avante (ex-PTdoB) já se reuniu na última terça-feira e se reúne novamente nesta quinta-feira (12). Para o socialista, a desistência de Hartung não altera muito os acordos. "O que já conversamos, estava muito bem construído", afirma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados