Casagrande conta com apoio de 11 partidos para disputar o governo

Renato Casagrande é pré-candidato do PSB para disputar cargo de governador Crédito: Fernando Madeira

Enquanto o bloco governista ainda não tem um rumo certo, o ex-governador Renato Casagrande (PSB), pré-candidato ao Palácio Anchieta, conta com o apoio de ao menos 11 partidos, fora o próprio PSB. Na segunda-feira (23), cinco legendas (PV, PTC, PSC, PPL e Avante) fecharam a aliança com o socialista. Hoje, PDT, DEM e o outrora palaciano PSDB fazem o mesmo. Há ainda o PPS, aliado de primeira hora do ex-governador; o PSDC, do deputado Euclério Sampaio; e o PP.

A chegada do PSDB, especificamente, é o ápice de costuras feitas há tempos pelo senador tucano Ricardo Ferraço, mesmo enquanto o vice-governador César Colnago tentava viabilizar a própria candidatura ao Palácio pela base aliada. Se os dois andavam em direções opostas  e isso não ocorria por animosidade, mas por questões práticas  agora estão juntos na empreitada. Apesar de Ferraço ter sido designado como articulador oficial da sigla, Colnago também participou, ontem, de reunião com o PDT, numa prévia para selar a parceria com os socialistas. DEM, PSDB e PDT vão apresentar um documento com propostas e premissas a serem entregues a Casagrande. Uma delas, conta o presidente estadual dos pedetistas, Sérgio Vidigal, é a garantia do equilíbrio das contas públicas num eventual governo socialista.

Ferraço, pré-candidato à reeleição, vai ocupar uma das vagas na chapa. A outra, também para o Senado, hoje é do consultor em segurança Marcos Do Val (PPS). Este, no entanto, já disse que abre mão da disputa, caso necessário. O PSB mantém conversas com o senador Magno Malta (PR). O deputado estadual Sergio Majeski (PSB) já se antecipou, prevendo a entrada de nomes de perfil tão diverso na aliança, deixou a corrida pelo Senado para lá e vai tentar a reeleição.





PALANQUE

Quanto ao palanque local para a Presidência da República, os pedetistas já haviam ressaltado que não se importam se Ferraço pedir votos para o presidenciável tucano Geraldo Alckmin, desde que Casagrande faça as vezes para o pedetista Ciro Gomes, ao que o socialista já se dispôs.





O desafio, agora, é acomodar todos os neoaliados em satisfatórias pernas proporcionais, as coligações para eleger deputados federais e estaduais.

Há um pequeno impasse. O PDT quer que a perna a ser formada por PDT, PSDB e DEM contemple o arranjo para a eleição de deputados federais e estaduais, mas os demais partidos estariam refratários quanto à segunda possibilidade. Mas a coligação com o PDT viabiliza a candidatura deles de federal. O PDT apoia Ricardo Ferraço na majoritária (ao Senado) e o PSDB... é difícil um partido sozinho conseguir fazer legenda para federal. Essas compensações é que exigem que as coligações proporcionais sejam replicadas tanto para federal quanto para estadual, defende Vidigal.

Um demista diz que o PSB tem que trabalhar para arranjar lugar para todo mundo. E o secretário-geral do PSB no Estado, Carlos Rafael, diz que a sigla pode, sim, fazer concessões. Nós construímos uma chapa pura para federal e pura para estadual. Agora, também temos o compromisso de respaldar nosso candidato a governador e abrir mão de alguma coisa para abrigar algumas outras necessidades de partidos, afirma.

Questionado se vai ser possível ajeitar todo mundo, aos risos Casagrande respondeu: Ao final, vai ter que ajeitar. Ele agradeceu os apoios recebidos. Nesta fase, essas alianças permitem que eu tenha condições de fazer a campanha e depois, se eleito, de governar o Estado.