Casagrande conta com apoio de 11 partidos para disputar o governo

Enquanto o bloco governista ainda não tem um rumo certo, o ex-governador Renato Casagrande (PSB), pré-candidato ao Palácio Anchieta, conta com o apoio de ao menos 11 partidos, fora o próprio PSB. Na segunda-feira (23), cinco legendas (PV, PTC, PSC, PPL e Avante) fecharam a aliança com o socialista. Hoje, PDT, DEM e o outrora palaciano PSDB fazem o mesmo. Há ainda o PPS, aliado de primeira hora do ex-governador; o PSDC, do deputado Euclério Sampaio; e o PP.
A chegada do PSDB, especificamente, é o ápice de costuras feitas há tempos pelo senador tucano Ricardo Ferraço, mesmo enquanto o vice-governador César Colnago tentava viabilizar a própria candidatura ao Palácio pela base aliada. Se os dois andavam em direções opostas e isso não ocorria por animosidade, mas por questões práticas agora estão juntos na empreitada. Apesar de Ferraço ter sido designado como articulador oficial da sigla, Colnago também participou, ontem, de reunião com o PDT, numa prévia para selar a parceria com os socialistas. DEM, PSDB e PDT vão apresentar um documento com propostas e premissas a serem entregues a Casagrande. Uma delas, conta o presidente estadual dos pedetistas, Sérgio Vidigal, é a garantia do equilíbrio das contas públicas num eventual governo socialista.
Ferraço, pré-candidato à reeleição, vai ocupar uma das vagas na chapa. A outra, também para o Senado, hoje é do consultor em segurança Marcos Do Val (PPS). Este, no entanto, já disse que abre mão da disputa, caso necessário. O PSB mantém conversas com o senador Magno Malta (PR). O deputado estadual Sergio Majeski (PSB) já se antecipou, prevendo a entrada de nomes de perfil tão diverso na aliança, deixou a corrida pelo Senado para lá e vai tentar a reeleição.
PALANQUE
Quanto ao palanque local para a Presidência da República, os pedetistas já haviam ressaltado que não se importam se Ferraço pedir votos para o presidenciável tucano Geraldo Alckmin, desde que Casagrande faça as vezes para o pedetista Ciro Gomes, ao que o socialista já se dispôs.
O desafio, agora, é acomodar todos os neoaliados em satisfatórias pernas proporcionais, as coligações para eleger deputados federais e estaduais.
Há um pequeno impasse. O PDT quer que a perna a ser formada por PDT, PSDB e DEM contemple o arranjo para a eleição de deputados federais e estaduais, mas os demais partidos estariam refratários quanto à segunda possibilidade. Mas a coligação com o PDT viabiliza a candidatura deles de federal. O PDT apoia Ricardo Ferraço na majoritária (ao Senado) e o PSDB... é difícil um partido sozinho conseguir fazer legenda para federal. Essas compensações é que exigem que as coligações proporcionais sejam replicadas tanto para federal quanto para estadual, defende Vidigal.
Um demista diz que o PSB tem que trabalhar para arranjar lugar para todo mundo. E o secretário-geral do PSB no Estado, Carlos Rafael, diz que a sigla pode, sim, fazer concessões. Nós construímos uma chapa pura para federal e pura para estadual. Agora, também temos o compromisso de respaldar nosso candidato a governador e abrir mão de alguma coisa para abrigar algumas outras necessidades de partidos, afirma.
Questionado se vai ser possível ajeitar todo mundo, aos risos Casagrande respondeu: Ao final, vai ter que ajeitar. Ele agradeceu os apoios recebidos. Nesta fase, essas alianças permitem que eu tenha condições de fazer a campanha e depois, se eleito, de governar o Estado.
Assim, temos um bom tempo de TV, que dá para fazer a campanha, mas vamos continuar... tem até o dia 5, sugerindo que novos apoios podem surgir até a data-limite para realização de convenções partidárias. (Com colaboração de Rafael Silva)