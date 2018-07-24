Casagrande: 'Não me importa quem virá candidato a governador'

Renato Casagrande, ex-governador do Estado - 27/07/2010 Crédito: Ricardo Medeiros

Enquanto governistas tecem um novo cenário, vislumbrando a volta do governador Paulo Hartung (MDB) ao páreo para disputar a reeleição, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) diz não se preocupar com a possibilidade.

"Me lancei pré-candidato a governador no final de março. Não estou analisando quem vai ser ou não candidato a governador para poder trabalhar. Estava trabalhando independentemente disso. Não me importa quem virá candidato a governador. Respeitarei a todos e a todas. O que nos cabe é apresentar nossas propostas", afirmou, logo após o anúncio da parceria entre PSB, PDT, DEM e o PSDB do vice-governador César Colnago.

"No meu trabalho e na minha estratégia não muda nada. Não mudou quando ele (Hartung) anunciou que não seria (candidato) e não mudará se ele anunciar que será. O meu trabalho continua do mesmo jeito", disse ainda o ex-governador.

Questionado sobre a viabilidade da manutenção do PSDB na aliança com a volta de Hartung à corrida eleitoral, o socialista foi cauteloso: "O Ricardo (Ferraço, senador tucano) estava aqui legitimado pela direção estadual do partido e manifestou a posição partidária. É um assunto que eles resolverão".

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