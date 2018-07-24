Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Casagrande: 'Não me importa quem virá candidato a governador'
Reviravolta?

Casagrande: 'Não me importa quem virá candidato a governador'

Ex-governador e pré-candidato ao Palácio Anchieta pelo PSB diz que a possibilidade de Paulo Hartung tentar a reeleição não muda sua estratégia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 17:14

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 17:14

Renato Casagrande, ex-governador do Estado - 27/07/2010 Crédito: Ricardo Medeiros
Enquanto governistas tecem um novo cenário, vislumbrando a volta do governador Paulo Hartung (MDB) ao páreo para disputar a reeleição, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) diz não se preocupar com a possibilidade.
"Me lancei pré-candidato a governador no final de março. Não estou analisando quem vai ser ou não candidato a governador para poder trabalhar. Estava trabalhando independentemente disso. Não me importa quem virá candidato a governador. Respeitarei a todos e a todas. O que nos cabe é apresentar nossas propostas", afirmou, logo após o anúncio da parceria entre PSB, PDT, DEM e o PSDB do vice-governador César Colnago.
"No meu trabalho e na minha estratégia não muda nada. Não mudou quando ele (Hartung) anunciou que não seria (candidato) e não mudará se ele anunciar que será. O meu trabalho continua do mesmo jeito", disse ainda o ex-governador. 
Questionado sobre a viabilidade da manutenção do PSDB na aliança com a volta de Hartung à corrida eleitoral, o socialista foi cauteloso: "O Ricardo (Ferraço, senador tucano) estava aqui legitimado pela direção estadual do partido e manifestou a posição partidária. É um assunto que eles resolverão".
Pesquisa
Pesquisa Futura publicada pelo Gazeta Online no último dia 17 mostra que, se as eleições fossem hoje, Casagrande venceria no primeiro turno, em simulações com diversos possíveis candidatos governistas, mas todos eles já recuaram da possibilidade. Já disputando contra o governador, ele ainda ficaria à frente, mas com menos vantagem. O ex-governador apareceu com 42% das intenções de voto e o emedebista, com 32,9%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados