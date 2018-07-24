Casagrande: 'Não me importa quem virá candidato a governador'

Enquanto governistas tecem um novo cenário, vislumbrando a volta do governador Paulo Hartung (MDB) ao páreo para disputar a reeleição, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) diz não se preocupar com a possibilidade.
"Me lancei pré-candidato a governador no final de março. Não estou analisando quem vai ser ou não candidato a governador para poder trabalhar. Estava trabalhando independentemente disso. Não me importa quem virá candidato a governador. Respeitarei a todos e a todas. O que nos cabe é apresentar nossas propostas", afirmou, logo após o anúncio da parceria entre PSB, PDT, DEM e o PSDB do vice-governador César Colnago.
"No meu trabalho e na minha estratégia não muda nada. Não mudou quando ele (Hartung) anunciou que não seria (candidato) e não mudará se ele anunciar que será. O meu trabalho continua do mesmo jeito", disse ainda o ex-governador.
Questionado sobre a viabilidade da manutenção do PSDB na aliança com a volta de Hartung à corrida eleitoral, o socialista foi cauteloso: "O Ricardo (Ferraço, senador tucano) estava aqui legitimado pela direção estadual do partido e manifestou a posição partidária. É um assunto que eles resolverão".
Pesquisa
Pesquisa Futura publicada pelo Gazeta Online no último dia 17 mostra que, se as eleições fossem hoje, Casagrande venceria no primeiro turno, em simulações com diversos possíveis candidatos governistas, mas todos eles já recuaram da possibilidade. Já disputando contra o governador, ele ainda ficaria à frente, mas com menos vantagem. O ex-governador apareceu com 42% das intenções de voto e o emedebista, com 32,9%.