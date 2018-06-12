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Indenização

Casa do Pão de Queijo é condenada por demitir funcionária por beber água

Juíza da 57.ª Vara do Trabalho de São Paulo afirma na sentença que 'reclamada não contratou robôs' e que 'seus empregados são seres humanos'

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 11:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 11:43
Casa do Pão de Queijo Crédito: Divulgação
Ex-funcionária de uma franquia da Casa do Pão de Queijo, Mikaela Leandro da Conceição ganhou ação na Justiça trabalhista, após ter sido dispensada por justa causa sob alegação de insubordinação por ter bebido uma garrafa dágua de 500 ml da loja. Ela apresentou documentos e testemunhas que provaram à 57.ª Vara do Trabalho de São Paulo que o empregador não oferecia água mineral potável a seus funcionários.
Além da reversão da justa causa, com pagamentos de verbas de demissão, o tribunal sentenciou a empresa por danos morais e somou a isso uma multa por litigância de má-fé. De acordo com a juíza do caso Luciana Bezerra de Oliveira, a empresa fez uma defesa sem fundamentos e mentiu durante o processo ao afirmar que fornecia água a seus contratados.
A reclamada (Casa do Pão de Queijo) não contratou robôs. Seus empregados são seres humanos. E, como tais, precisam beber água com regularidade. E não se trata de luxo ou capricho, mas de necessidade fisiológica.
Luciana afirma na sentença que a conduta da empresa de despedir Mikaela por justa causa não foi apenas um exagero, mas um desrespeito. 
Considerando as condições de trabalho oferecidas pela franquia, a magistrada ainda determinou que fosse iniciada uma investigação pelo Ministério Público do Trabalho, pela Delegacia Regional do Trabalho e pelo Sindicato da Categoria Profissional. Requisito que a DRT tome providências imediatas em relação à ausência de instalação de bebedouros ou filtros destinados aos empregados na loja da reclamada, impondo a multa administrativa prevista para essa hipótese., ressalta.
COM A PALAVRA, A GRSA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS
A assessoria de imprensa da GRSA Soluções em Alimentação e Serviços, operadora de franquias da Casa do Pão de Queijo, mantém a afirmação de que a loja em questão possuía bebedouros disponíveis para seus funcionários e acrescenta que irá recorrer da decisão judicial.

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