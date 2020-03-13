Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Casa Civil reúne ministérios para discutir ações de combate à covid-19
Estadão

Casa Civil reúne ministérios para discutir ações de combate à covid-19

Reunião nesta sexta-feira (13) definirá ações emergenciais adotadas pelo país no combate ao coronavírus

Publicado em 12 de Março de 2020 às 22:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 22:24
A Casa Civil fará uma reunião nesta sexta-feira, 13, para discutir ações emergenciais de combate ao novo coronavírus no País. A ideia é reunir as prioridades de diferentes ministérios para formatar uma proposta que atenda diferentes segmentos. A expectativa é que o texto seja encaminhado ao Congresso nos próximos dias.

Veja Também

De máscara, Bolsonaro sugere adiar manifestações por causa do coronavírus

Saiba o que já foi cancelado na cultura por causa de coronavírus

Sobe para 76 o número de casos confirmados do novo coronavírus no Brasil

Estão previstos no encontro representantes dos ministérios da Secretaria-Geral, da Secretaria de Governo, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da Infraestrutura, da Saúde, das Relações Exteriores, da Defesa, da Justiça e Segurança Pública, da Economia, do Ministério da Agricultura e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Isabel Veloso anuncia sexo e nome do bebê que espera
Viúvo de Isabel Veloso rebate críticas sobre namoro: 'Seguir em frente não é falta de amor'
Novas imagens mostram os momentos antes do assassinato de casal em Cariacica por policial militar
Novas imagens mostram momentos antes de PM matar casal em Cariacica
Imagem de destaque
O que é hemofilia? Veja 6 mitos e verdades sobre a doença

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados