Casa Civil reúne ministérios para discutir ações de combate à covid-19

A Casa Civil fará uma reunião nesta sexta-feira, 13, para discutir ações emergenciais de combate ao novo coronavírus no País. A ideia é reunir as prioridades de diferentes ministérios para formatar uma proposta que atenda diferentes segmentos. A expectativa é que o texto seja encaminhado ao Congresso nos próximos dias.
Estão previstos no encontro representantes dos ministérios da Secretaria-Geral, da Secretaria de Governo, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), da Infraestrutura, da Saúde, das Relações Exteriores, da Defesa, da Justiça e Segurança Pública, da Economia, do Ministério da Agricultura e também da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).