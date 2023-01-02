Carteira de habilitação volta a ter até 30 dias para renovação; veja como fica

O prazo para renovação da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) volta a ser de até 30 dias, a contar da data de vencimento, a partir desta segunda-feira (2).
Por causa da Covid-19, que paralisou diversos serviços, em novembro de 2021 o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) publicou um cronograma de renovação, a partir de março de 2020- quando a pandemia foi decretada-- com datas escolonadas meses à frente do vencimento.
A ideia era que motoristas não fossem de uma vez aos postos do Detran (Departamento de Trânsito) ou ao Poupatempo, no caso de São Paulo, para atualizar o documento.
A data de renovação esticada terminou em dezembro -pessoas que tiveram a carteira vencida no último mês de 2022 podem fazer a renovação até agosto de 2023.
É aí que o motorista precisa prestar a atenção. Com o fim do período emergencial, quem tem a carteira com prazo até janeiro de 2023 renova sete meses antes de quem teve o documento vencido em dezembro de 2022, por causa dos dois calendários que coexistirão nos próximos meses.
Não regularizar o documento no prazo correto é considerado infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, além de sete pontos na CNH, conforme determina o CTB (Código de Trânsito Brasileiro).
Em São Paulo, segundo Detran, 405 mil CNHs com prazo de validade previsto para 2022 não haviam sido renovadas no estado até o dia 29 de dezembro.
A solicitação de renovação do documento pode ser feita de forma online, pelo portal do Detran-SP ou do Poupatempo, aplicativo Poupatempo Digital ou pelo WhatsApp do departamento de trânsito paulista (11) 2178-9494.
O novo CTB, aprovado em abril do ano passado, ampliou a validade da carteira de habilitação para dez anos para motoristas com menos de 50 anos de idade -antes a validade era de cinco anos.
Para conseguir renovar, o documento é preciso estar com a carteira em situação regular, sem suspensão ou cassação.
PRAZOS REPRESADOS PARA RENOVAR A CNH
Data de vencimento / Até quando vai a renovação
- Maio de 2022 / 31 de janeiro de 2023
- Junho de 2022 / 28 de fevereiro de 2023
- Julho de 2022 / 31 de março de 2023
- Agosto de 2022 / 30 de abril de 2023
- Setembro de 2022 / 31 de maio de 2023
- Outubro de 2022 / 30 de julho de 2023
- Novembro de 2022 / 31 de julho de 2023
- Dezembro de 2022 / 31 de agosto de 2023
COMO RENOVAR A CARTEIRA DE HABILITAÇÃO EM SÃO PAULO
Taxa
R$ R$ 116,50 (que inclui envio do documento pelos Correios)
Presencialmente
É preciso fazer agendamento no site do Poupatempo
Pela internet
Site Detran-SP
Site do Poupatempo
Por WhatsApp
Para utilizar o serviço de texto, o usuário pode salvar o número 11 2178-9494 nos contatos do celular e seguir as instruções
A partir daí
Motorista faz agendamento de exame médico em clínica indicada pelo departamento
Pagar taxa após realização do exame
Aguardar orientações via e-mail para acessar a CNH Digital
O código de segurança para acessar a CNH digital também pode ser consultado pelos canais eletrônicos do Poupatempo
A CNH física será entregue em casa pelos Correios
Por aplicativo | Veja o passo a passo
Acesse a loja do seu celular e procure pelo aplicativo do Poupatempo
Após instalado, abra a ferramenta na aba serviços e siga o seguinte caminho: CNH e, depois, renovação de CNH
Preencha os dados solicitados
O aplicativo mostra sua foto e dados da CNH anterior
Escolha data, horário e local para agendamento do exame médico
Após realização do exame, o motorista deve pagar a taxa
A CNH será entregue em casa
Se o motorista exercer atividade remunerada, também precisará agendar exame psicológico
Renovação das categorias C, D ou E
Primeiro passo é marcar exame toxicológico em um laboratório credenciado pelo Denatran (Departamento Nacional de Trânsito)
CNH no formato digital
Válida em todo o país e pode substituir a física
Acessada pelo aplicativo da CDT (Carteira Digital de Trânsito) disponível nos sistemas operacionais Android e iOS
A CNH precisa estar em situação regular (nem suspensa nem cassada) para ser renovada
É preciso estar com a habilitação vencida ou a 30 dias do vencimento
Não ter processo de suspensão ou cassação em andamento
Fonte: Detran-SP